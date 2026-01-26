Giganții social media, în fața unui proces istoric

Un proces fără precedent împotriva marilor platforme de social media începe săptămâna aceasta la Los Angeles și ar putea stabili un precedent legal privind responsabilitatea acestor companii pentru dependența utilizatorilor tineri.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Selecția juraților este programată marți, într-o instanță de stat din California, într-un proces considerat „pilon”, deoarece rezultatul său ar putea influența sute de litigii similare în întreaga țară.

„Aceste companii au creat intenționat platforme care dau dependență”

Pârâți în acest caz sunt gigantul Alphabet (YouTube), ByteDance (TikTok) și Meta (Facebook și Instagram). Mark Zuckerberg, co-fondator și director general al Meta, este așteptat să fie chemat ca martor, informează Phys.org.

Reclamanții susțin că aceste companii au creat intenționat platforme care dau dependență pentru copii și adolescenți, iar expunerea prelungită la conținutul acestora ar fi condus la depresie, tulburări de alimentație, internări psihiatrice și chiar sinucidere.

Avocații tinerilor victime spun că se inspiră din strategia folosită împotriva industriei tutunului în anii 1990 și 2000, când companiile au fost trase la răspundere pentru vânzarea unui produs dăunător.

„Este prima dată când o companie de social media trebuie să răspundă în fața unui juriu”

Procesul se concentrează pe cazul unei tinere de 19 ani, identificată prin inițialele K.G.M., care susține că a suferit prejudicii mentale severe din cauza dependenței de rețelele sociale.

„Este prima dată când o companie de social media trebuie să răspundă în fața unui juriu pentru că a produs daune copiilor”, a declarat Matthew Bergman, fondator al Social Media Victims Law Center, organizație implicată în peste 1.000 de cazuri similare.

Bergman subliniază că acest proces nu privește conținutul, ci modul în care platformele au fost concepute: „Îi acuzăm că și-au proiectat platformele pentru a crea dependență și pentru a dezvolta algoritmi care arată copiilor nu ceea ce vor să vadă, ci ceea ce nu pot să ignore”.

Niciuna dintre companiile vizate nu a comentat cazul

Un rezultat favorabil ar putea reprezenta un „punct de referință” pentru soluționarea în masă a altor procese similare. De altfel, Snapchat a încheiat săptămâna trecută un acord pentru a evita un astfel de proces, dar termenii înțelegerii nu au fost făcuți publici.

În timp ce giganții internetului se bazează pe protecția oferită de Secțiunea 230 din Communications Decency Act, care îi exonerează de responsabilitate pentru conținutul postat de utilizatori, cazul K.G.M. susține că firmele sunt responsabile pentru modelele de afaceri menite să capteze atenția și să promoveze conținut dăunător sănătății mintale.

Procese similare sunt în curs și în instanțe federale din nordul Californiei, precum și în tribunale de stat din întreaga țară. Până acum, niciuna dintre companiile vizate nu a comentat cazul.