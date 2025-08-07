Google alocă 1 miliard de dolari pentru formarea în domeniul inteligenței artificiale în universitățile din SUA

Google, companie deținută de Alphabet, a anunțat, o investiție de 1 miliard de dolari într-un program de sprijin destinat instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor non-profit din Statele Unite. Inițiativa, care se va derula pe o perioadă de trei ani, urmărește să ofere formare, instrumente și resurse în domeniul inteligenței artificiale (AI), conform Reuters.

Potrivit companiei, peste 100 de universități s-au alăturat deja programului, printre acestea numărându-se unele dintre cele mai mari rețele de învățământ public din SUA, precum Texas A&M și University of North Carolina. Participanții vor beneficia de finanțări directe, credite pentru servicii de cloud computing și acces gratuit la instrumente AI avansate, inclusiv o versiune premium a chatbotului Gemini, oferită gratuit studenților.

„Ne dorim să învățăm împreună cu aceste instituții cum să utilizăm cel mai bine aceste instrumente,” a declarat James Manyika, vicepreședinte senior la Google. Acesta a adăugat că feedback-ul rezultat din colaborarea cu universitățile ar putea contribui la direcționarea dezvoltării viitoarelor produse ale companiei.

Google nu a specificat care este proporția exactă dintre sumele alocate direct instituțiilor participante și cele utilizate pentru acoperirea propriilor costuri legate de cloud și abonamente. Totuși, pachetul de 1 miliard de dolari include atât resurse financiare, cât și valoarea estimată a produselor și serviciilor oferite gratuit.

Compania intenționează să extindă programul către toate colegiile non-profit acreditate din Statele Unite. În paralel, Google discută posibilitatea replicării acestui model și în alte țări, însă nu au fost oferite detalii suplimentare în acest sens.

Inițiativa vine într-un context în care mai multe companii de tehnologie investesc masiv în educație, ca parte a unei strategii de familiarizare timpurie a studenților cu produsele lor. În iulie, Microsoft a anunțat un angajament global de 4 miliarde de dolari pentru promovarea inteligenței artificiale în educație. OpenAI, Anthropic și Amazon derulează, la rândul lor, proiecte similare.

Prin aceste demersuri, marile companii din sectorul tehnologic urmăresc să își consolideze prezența în domeniul educației, dar și să creeze un bazin de utilizatori familiarizați cu tehnologiile proprii, care ar putea deveni clienți pe termen lung odată ce intră pe piața muncii.

Pe fondul extinderii rapide a AI, au apărut însă și preocupări privind impactul acestor tehnologii asupra educației. Unele studii atrag atenția asupra riscurilor legate de plagiat, scăderea gândirii critice și dependența excesivă de automatizare, aspecte care au determinat unele instituții să ia în calcul restricții sau interdicții.

Întrebat despre eventualele reticențe din partea universităților, James Manyika a declarat că Google nu s-a confruntat cu opoziție din partea administratorilor de instituții de învățământ, dar a recunoscut că „există încă multe întrebări” legate de utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale.

„Sperăm ca, prin această colaborare, să contribuim la conturarea unor bune practici privind utilizarea AI în educație”, a afirmat Manyika.

Programul lansat de Google marchează un nou pas în direcția integrării tehnologiilor avansate în sistemele de învățământ, într-un moment în care inteligența artificială devine un instrument tot mai prezent în viața academică, profesională și socială.