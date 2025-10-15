Israelienii îl celebrează pe Trump ca pe un „nou Cirus cel Mare” / Dar cine a fost, de fapt, Cirus?

După ce ambele părți au ajuns la un acord privind primele etape ale unui plan de pace în Gaza, președintele american Donald Trump a fost creditat, mai ales în Israel și SUA, cu un rol decisiv în această evoluție. În acest context, pe străzile Israelului au apărut bannere care îl înfățișează pe Trump cu mesajul „Cirus cel Mare trăiește”, mesaje care au stârnit curiozitatea asupra poveștii acestui personaj istoric, informează TheConversation.

Cirus cel Mare a fost fondatorul Imperiului Persan Ahemenid (550–330 î.Hr.), un imperiu care s-a întins pe teritorii vaste, care au inclus Iranul, Mesopotamia (zone din Turcia, Siria și Irak de astăzi), Egiptul, Asia Mică și Asia Centrală.

Un moment crucial al domniei sale a fost cucerirea Babilonului în 539 î.Hr. La acea vreme, regele babilonian Nabonidus controla părți întinse din Mesopotamia și nordul Arabiei, dar reformele sale religioase nepopulare și absențele prelungite din Babilon au provocat nemulțumiri în rândul supușilor săi.

Este cert că Babilonul se confrunta cu probleme interne majore, iar asta a facilitat cumva căderea sa. Unele surse antice susțin chiar că Babilonul a căzut fără luptă, însă astfel de surse cu greu pot fi verificate. Cert este că, la scurt timp după victorie, Cirus a emis un decret care elibera evreii și alte grupuri etnice captive din Babilon, și le-a permis să se întoarcă în patria lor.

O conducere comparativ umană

În 587 î.Hr., regele babilonian Nebucadnețar II cucerise regatul Iuda (teritoriile Israelului și Palestinei de astăzi), devastase Ierusalimul și deportase mii de evrei în Babilon. Aproape 50 de ani mai târziu, Cirus i-a eliberat și le-a oferit posibilitatea de a-și reconstrui templul din Ierusalim.

Biblia consemnează acest episod în cartea Ezra, iar în Isaia, Cirus este desemnat de Dumnezeu să elibereze evreii din captivitate. Deși nu era evreu, Cirus rămâne o figură legendară în istoria iudaică, apreciat pentru abordarea sa umană și pașnică în guvernare.

Cirus a rămas în istorie, nu doar în cea israelită, ca un strateg desăvârșit. Una dintre cele mai faimoase cuceriri ale sale a fost regatul Lydiei (sud-vestul Turciei moderne) în jurul anului 546 î.Hr., al cărui rege, Croesus, era renumit pentru averea sa. Inițial, Cirus a ordonat arderea regelui, dar conform istoricului grec Herodot, o ploaie trimisă de Apollo l-a salvat pe Croesus, care a devenit ulterior consilier de încredere al regelui persan.

Cirus a inițiat și proiecte grandioase de construcție, cel mai cunoscut fiind palatul de la Pasargadae. În prezent, cel mai bine conservat edificiu din acele vremuri este mormântul lui Cirus, devenit simbol al identității naționale iraniene. Este adevărat și faptul că, dincolo de politicile sale, Cirus a fost și un maestru al propagandei. Una care a continuat să se perpetueze chiar și după moartea sa. Nu întâmplător, în Iran este adesea denumit și „Tatăl națiunii”.

Analogia cu Trump

Mai nou, bannerele israeliene îl compară pe Trump cu Cirus pentru rolul său în facilitarea acordului privind Gaza. În această analogie, Gaza este Babilonul, iar Trump devine noul Cirus, cel care „eliberează” și deschide calea către pace.

Rămâne însă o întrebare retorică: ce ar fi spus Cirus cel Mare despre această comparație?