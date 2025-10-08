Acțiunile BMW scad cu 3%, după ce producătorul auto și-a redus previziunile de profit pentru 2025, pe fondul tarifelor SUA și al eșecului pe piața chineză

Acțiunile BMW au înregistrat o scădere de 3% în indicațiile pre-piață miercuri, după ce producătorul german de automobile și-a redus previziunile de profit pentru 2025 din cauza modificării ipotezelor privind tarifele din SUA și a creșterii mai slabe decât se aștepta pe piața chineză, notează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Compania și-a redus prognoza de profit la 5-6% în sectorul auto, de la 5-7% cât prevăzuse anterior, iar profitul înainte de impozitare va înregistra probabil o ușoară scădere în acest an.

Invocând întârzierile în rambursările din partea autorităților vamale americane, BMW a redus la jumătate și previziunile privind fluxul de numerar disponibil al segmentului auto, la peste 2,5 miliarde de euro (2,9 miliarde de dolari).

Producătorul auto, care încă presupune că UE va implementa retroactiv o reducere a tarifelor la zero, se așteaptă acum la o sumă de rambursări de trei cifre în milioane pentru anul viitor, a declarat acesta.

La fel ca și concurenții săi europeni, BMW a suferit eșecuri în China din cauza concurenței locale agresive și a recesiunii din sectorul imobiliar.

În timp ce BMW a înregistrat o creștere a vânzărilor în Europa și America până la sfârșitul lunii septembrie, creșterea vizată a vânzărilor în China a rămas sub așteptări, a declarat compania.

„Considerăm că, mai important decât impactul tarifelor, va fi capacitatea companiei de a stabiliza dinamica volumului și puterea de stabilire a prețurilor în China în anul fiscal 2026, ceea ce va asigura în cele din urmă competitivitatea pe termen lung a grupului”, au scris analiștii JPMorgan.

Rivalul local Mercedes, care marți a raportat o scădere a vânzărilor, deoarece taxele de import din SUA și intensificarea concurenței din China i-au afectat vânzările, a înregistrat o scădere de 2,7% a acțiunilor la începutul tranzacționării de miercuri la Frankfurt.