ANALIZĂ Porsche ar putea utiliza motorul boxer în șase cilindri pentru modelele sale mai mici / Ce înseamnă pentru viitorul modelelor Cayman și Boxster

Porsche prelungește durata de viață a modelelor 718 Boxster și Cayman cu motor cu ardere internă, lansând noi versiuni „de top” care ar putea fi echipate cu motorul boxer în șase cilindri al modelului 911. Oliver Blume, CEO-ul Porsche, spune că aceasta este o „realiniere strategică”, care marchează o schimbare în strategia de electrificare a producătorului german, potrivit Autocar.

Porsche va opri dezvoltarea unei versiuni sport a platformei SSP

Odată cu această „realiniere” vine și eliminarea dezvoltării pentru SUV-ul electric de mari dimensiuni K1, iar prelungirea duratei de viață pentru modelele cu ardere internă ale Cayenne și Panamera va fi „până în 2030”. Porsche va opri, de asemenea, dezvoltarea versiunii „Sport” a platformei SSP a Grupului Volkswagen, care urma să stea la baza modelului K1, a modelului electric Panamera și a următorului Taycan, înregistrând astfel o pierdere de 1,8 miliarde de euro.

„Am observat o scădere clară a cererii pentru mașinile electrice exclusiv cu baterie și luăm în considerare acest lucru”, a declarat Oliver Blume, CEO-ul Porsche.

În încercarea de a menține costurile la un nivel scăzut, având în vedere că schimbarea de direcție a costat 3,1 miliarde de euro, Porsche încearcă să aducă mai multă paritate între modelele 718 și 911, în special în ceea ce privește sistemele de propulsie. Acestea utilizează deja aceeași platformă MMB, dar această nouă abordare ar simplifica producția și aprovizionarea cu componente, stimulând în același timp economiile de scară.

Va redeveni modelul Cayman un „911 mai mic”?

Astfel, este probabil ca aceasta să semnaleze sfârșitul erei motoarelor cu patru cilindri ale modelului 718, deoarece se pare că motorul său turbo de 2,0 litri cu patru cilindri în linie nu îndeplinește normele de emisii Euro 7, care vor intra în vigoare la sfârșitul anului 2026. În schimb, se așteaptă ca noile modele „de top” 718 să adopte configurația T-Hybrid conformă cu normele, introdusă în modelul 911 Carrera GTS.

Autocar relatează că acest lucru se datorează faptului că noul motor cu șase cilindri în linie al acestei configurații este cu 110 mm mai scurt decât motorul biturbo standard al modelului 911, ceea ce este crucial pentru ambalarea modelului 718. Această mișcare poate readuce în actualitate esența cu care Cayman și Boxster au intrat pe piață acum aproape 30 de ani: un motor 911 ușor detunat într-un șasiu cu motor central mai accesibil.

Cu toate acestea, apare o altă întrebare critică: cum intenționează Porsche să omologheze o nouă mașină sport cu motor cu ardere internă în anii 2030, având în vedere că reglementările GSR2 ale UE au eliminat efectiv actualul 718 cu ardere internă?

Porsche este pe cale să lanseze noul Cayenne electric

Deși există o derogare pentru „serii mici”, de până la 1500 de vehicule neconforme pe an, aceasta este o soluție puțin probabilă. Chiar și pentru modelele de nișă „top de gamă”, volumul de vânzări al Porsche ar depăși rapid această limită. Răspunsul mai plauzibil este că producătorul va trebui să investească în actualizarea completă a gamei 718 cu ardere internă pentru a respecta GSR2, un alt motiv probabil pentru menținerea costurilor scăzute în alte domenii, cum ar fi producția.

Alături de noile ICE 718, modelul de vârf K1 al Porsche va fi lansat acum numai cu motor cu ardere internă și hibrid plug-in, înlocuind configurația electrică planificată. Nu a fost comunicată nicio dată de lansare. K1 EV a fost anunțat pentru prima dată în 2022, împreună cu planurile pentru a treia generație Panamera și a doua generație Taycan, și urma să fie lansat în 2027 sau 2028.

Într-adevăr, Porsche este pe cale să lanseze noul Cayenne Electric, care se bazează pe arhitectura PPE de 800 V a grupului Volkswagen, și comercializează deja modelele electrice Macan și Taycan. Porsche a declarat că circumstanțele combinate vor reduce marja de profit netă prevăzută la aproximativ 2% în acest an, dar a prognozat o revenire la creștere pe „termen mediu”, când intenționează să crească marjele peste 10% odată cu lansarea noilor produse.