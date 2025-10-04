dark
ANALIZĂ Producătorii auto chinezi înregistrează recorduri cu hibrizii lor / Cotă de piață a hibridelor de 9,8% în Europa / BYD și Zeekr, cele mai mari creșteri

Daniel Simion
4 octombrie 2025
XPENG P7+
Sursa foto: Avpics / Alamy / Profimedia
Producătorii auto din China au înregistrat o cotă de piață record pentru vehiculele sale hibride. Bloomberg raportează o cotă de piață de 9,8% pentru hibridele chineze, făcând progrese suplimentare într-un segment care câștigă importanță în rândul cumpărătorilor și producătorilor de automobile.

Cotă de piață de 9,6% pentru electricele din China

Conform datelor furnizate de compania de cercetare Dataforce, citate de Bloomberg, aceasta este a patra oară în acest an când mărcile chinezești ating un nou record în ceea ce privește cota de piață a autovehiculelor hibride. În luna august, acestea au înregistrat o cotă de 9,6% din piața autovehiculelor electrice, în ușoară scădere față de luna iulie.

Până în august anul acesta, înmatriculările de vehicule electrice cu baterie au crescut cu 26% în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, în timp ce vânzările de vehicule hibride plug-in au avansat cu 28%, potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Automobile.

BYD Co., MG (parte a SAIC Motor Corp.) și alți producători chinezi au vizat piața europeană în creștere a vehiculelor electrificate, punând presiune pe producătorii tradiționali. Aceștia vin și pe piața din România, cu Chery și gama sa de SUV-uri hibride Tiggo.

BYD și Zeekr, cele mai mari creșteri în vânzări

Vânzările de vehicule electrice BYD în Europa s-au dublat în august față de anul precedent, potrivit datelor separate furnizate de firma de consultanță auto Jato Dynamics, iar Zeekr a înregistrat creșteri exponențiale.

ProducătorÎnmatriculări – luna augustSchimbări de la an la an
Zeekr463+188%
BYD7.109+114%
Xpeng1.094+62%
MG2.562-16%
Leapmotor2.019N.A.*
Omoda664N.A.*
Toate brandurile chineze14.783+89%
*Leapmotor, Omoda au avut vânzări minime în perioada similară a anului trecut. Sursa: Jato Dynamics via Bloomberg.

Leapmotor oferă unul dintre cele mai ieftine vehicule complet electrice de pe piață, mașina de oraș T03, a declarat Felipe Munoz, analist la Jato. Cu toate acestea, TO3 este un model mai vechi, cu caracteristici de bază, iar Leapmotor trebuie să introducă modele noi pentru a menține ritmul, a spus Munoz.

„Vehiculele electrice cu baterie la prețuri accesibile sunt exact ceea ce consumatorii cer în Europa, iar până acum foarte puțini producători au fost capabili să le livreze”, a declarat Felipe Munoz, analist la Jato Dynamics.

Producătorii din China vin la saloanele auto din Europa

Leapmotor, care a încheiat un parteneriat cu Peugeot și Stellantis în Europa, a prezentat hatchback-ul electric B05 la Salonul Auto de la München din septembrie, un concurent al modelului ID.3 de la Volkswagen.

Leapmotor B05
Sursa foto: Leapmotor

BYD a fost, de asemenea, prezentă la München, dezvăluind break-ul Seal 6 DM-i Touring, un model plug-in care face parte din strategia sa hibridă în regiune. Dinamica a continuat pentru BYD, care a anunțat miercuri seara că a înregistrat peste 3.000 de vehicule în Germania în luna septembrie, atingând pentru prima dată acest prag. Compania deține acum 6,9% din piața hibridă a țării și 2,9% din piața vehiculelor complet electrice.

BYD Seal 6 DM-i Touring
Sursa foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

În timp ce Leapmotor și BYD au continuat să promoveze vehiculele electrice, MG s-a retras după ce compania-mamă de stat a fost lovită de cele mai mari tarife ale UE. Brandul britanic, parte a SAIC de aproape un deceniu, se concentrează pe modelele hibride și hibride plug-in în Europa, în timp ce vânzările de vehicule complet electrice au scăzut cu 16% în august, potrivit Jato.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

