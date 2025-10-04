ANALIZĂ Producătorii auto chinezi înregistrează recorduri cu hibrizii lor / Cotă de piață a hibridelor de 9,8% în Europa / BYD și Zeekr, cele mai mari creșteri

Producătorii auto din China au înregistrat o cotă de piață record pentru vehiculele sale hibride. Bloomberg raportează o cotă de piață de 9,8% pentru hibridele chineze, făcând progrese suplimentare într-un segment care câștigă importanță în rândul cumpărătorilor și producătorilor de automobile.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cotă de piață de 9,6% pentru electricele din China

Conform datelor furnizate de compania de cercetare Dataforce, citate de Bloomberg, aceasta este a patra oară în acest an când mărcile chinezești ating un nou record în ceea ce privește cota de piață a autovehiculelor hibride. În luna august, acestea au înregistrat o cotă de 9,6% din piața autovehiculelor electrice, în ușoară scădere față de luna iulie.

Până în august anul acesta, înmatriculările de vehicule electrice cu baterie au crescut cu 26% în Uniunea Europeană, Marea Britanie și țările care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb, în timp ce vânzările de vehicule hibride plug-in au avansat cu 28%, potrivit Asociației Europene a Producătorilor de Automobile.

BYD Co., MG (parte a SAIC Motor Corp.) și alți producători chinezi au vizat piața europeană în creștere a vehiculelor electrificate, punând presiune pe producătorii tradiționali. Aceștia vin și pe piața din România, cu Chery și gama sa de SUV-uri hibride Tiggo.

BYD și Zeekr, cele mai mari creșteri în vânzări

Vânzările de vehicule electrice BYD în Europa s-au dublat în august față de anul precedent, potrivit datelor separate furnizate de firma de consultanță auto Jato Dynamics, iar Zeekr a înregistrat creșteri exponențiale.

Producător Înmatriculări – luna august Schimbări de la an la an Zeekr 463 +188% BYD 7.109 +114% Xpeng 1.094 +62% MG 2.562 -16% Leapmotor 2.019 N.A.* Omoda 664 N.A.* Toate brandurile chineze 14.783 +89% *Leapmotor, Omoda au avut vânzări minime în perioada similară a anului trecut. Sursa: Jato Dynamics via Bloomberg.

Leapmotor oferă unul dintre cele mai ieftine vehicule complet electrice de pe piață, mașina de oraș T03, a declarat Felipe Munoz, analist la Jato. Cu toate acestea, TO3 este un model mai vechi, cu caracteristici de bază, iar Leapmotor trebuie să introducă modele noi pentru a menține ritmul, a spus Munoz.

„Vehiculele electrice cu baterie la prețuri accesibile sunt exact ceea ce consumatorii cer în Europa, iar până acum foarte puțini producători au fost capabili să le livreze”, a declarat Felipe Munoz, analist la Jato Dynamics.

Producătorii din China vin la saloanele auto din Europa

Leapmotor, care a încheiat un parteneriat cu Peugeot și Stellantis în Europa, a prezentat hatchback-ul electric B05 la Salonul Auto de la München din septembrie, un concurent al modelului ID.3 de la Volkswagen.

Sursa foto: Leapmotor

BYD a fost, de asemenea, prezentă la München, dezvăluind break-ul Seal 6 DM-i Touring, un model plug-in care face parte din strategia sa hibridă în regiune. Dinamica a continuat pentru BYD, care a anunțat miercuri seara că a înregistrat peste 3.000 de vehicule în Germania în luna septembrie, atingând pentru prima dată acest prag. Compania deține acum 6,9% din piața hibridă a țării și 2,9% din piața vehiculelor complet electrice.

Sursa foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

În timp ce Leapmotor și BYD au continuat să promoveze vehiculele electrice, MG s-a retras după ce compania-mamă de stat a fost lovită de cele mai mari tarife ale UE. Brandul britanic, parte a SAIC de aproape un deceniu, se concentrează pe modelele hibride și hibride plug-in în Europa, în timp ce vânzările de vehicule complet electrice au scăzut cu 16% în august, potrivit Jato.