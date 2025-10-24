ANALIZĂ Războiul dintre Olanda și China privind cipurile sperie industria auto europeană / Producătorii se tem de o criză de semiconductori ca în pandemie

Războiul geopolitic din jurul furnizorului de cipuri Nexperia, cu sediul în Olanda, dar deținut de China, îngrozește producătorii de automobile din Europa, care se tem că vor fi afectați de o penurie de cipuri care ar putea provoca haos în lanțurile de aprovizionare și închiderea liniilor de producție. Politico transmite că aprovizionarea industriei cu cipuri olandeze este în scădere la câteva săptămâni după ce guvernul din Olanda a preluat controlul asupra companiei.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Oficialii din industrie sunt îngrijorați

Un înalt oficial din industria auto a semnalat pentru Politico un posibil stopaj al industriei, din cauza stocurilor reduse de cipuri.

„Vom asista în scurt timp la opriri și încetiniri ale producției la nivel global, deoarece mulți furnizori nu dispun de stocuri suficiente de cipuri. Sectorul auto se află în centrul furtunii”, a declarat oficialul pentru Politico.

Cipurile Nexperia sunt utilizate în întregul lanț valoric al industriei auto, de la airbag-uri la sisteme de infotainment. Penuria amenință să repete situația din 2022, când penuria de microcipuri din perioada pandemiei a dus la oprirea fabricilor de automobile.

Cu toate acestea, producătorii de automobile au făcut puține eforturi pentru a-și consolida lanțurile de aprovizionare împotriva schimbărilor geopolitice, iar planul UE de a reloca o parte din producția de cipuri este departe de a-și atinge obiectivele.

Uniunea Europeană a adoptat Chips Act, fără efect însă

În urma penuriei din 2022, UE a adoptat Chips Act pentru a atenua dependența periculoasă a sectorului de alte regiuni în ceea ce privește cipurile avansate sau „mature”. Trei ani mai târziu, se pare că nu s-a schimbat prea mult.

De data aceasta, haosul a început când guvernul olandez a decis, la sfârșitul lunii septembrie, să invoce o lege națională din 1952 pentru a prelua controlul asupra Nexperia, care a fost achiziționată de compania chineză Wingtech în 2019.

La patru zile după ce olandezii au preluat controlul asupra Nexperia, Ministerul Comerțului chinez a impus controale asupra exporturilor către Nexperia China, interzicând exportul de componente fabricate în China. Cipurile sunt utilizate pe scară largă în producția modernă, impulsionând tranziția ecologică și digitală. Deși cipurile Nexperia nu sunt cele mai avansate, ele sunt esențiale pentru producătorii de automobile: o mașină tradițională conține până la 500 de cipuri ale companiei, iar un vehicul electric până la 1.000.

Ce impact poate avea criza asupra Dacia sau Ford

În vara iarna anului 2021, Dacia a anunțat că oprește producția din cauza crizei de semiconductori, care afectase toată planeta. Oprirea era temporară, dar s-a extins până în 2023, când producătorul a anunțat că nu va mai suspenda producția.

Toate fabricile au fost afectate atunci, inclusiv cea de la Mioveni, dar și cea Ford de la Craiova. Impactul ar putea fi semnificativ iar industria auto s-ar afla într-un nou declin, considerând și programul RABLA amânat. Platforma de vânzări Autovit a anunțat că înmatriculările au scăzut cu aproape 10% anul acesta, iar cele pentru mașinile electrice, care folosesc și mai multe cipuri decât una convențională, s-au diminuat cu 32%.

Grupul de lobby al producătorilor de automobile ACEA a declarat săptămâna trecută că este „profund îngrijorat de potențialele perturbări semnificative” ale producției dacă nu se găsește o soluție rapidă la întreruperea aprovizionării cu cipuri de la Nexperia. Volkswagen și-a avertizat angajații că sunt iminente posibile întreruperi ale producției, a raportat publicația germană Bild.

Un al doilea Chips Act este dorit de legislatori

Cazul Nexperia și posibila penurie au readus pe agenda politică dependența periculoasă a UE de microcipuri. Comisia Europeană a anunțat săptămâna aceasta că intenționează să introducă o a doua Chips Act în primul trimestru al anului viitor, după o revizuire programată pentru septembrie 2026.

În prezent, blocul nu este nici pe departe de a atinge obiectivul primei Chips Act, care era de a crește cota de piață a blocului în lanțul valoric global al microcipurilor la 20 % până în 2030, aproximativ dublul cotei sale actuale.

Atât legislatorii, cât și țările UE doresc o a doua lege privind cipurile. „Legea europeană privind cipurile 2.0 este în curs de elaborare. Dar cazul Nexperia arată că timpul este scurt”, a declarat miercuri Herman Quarles van Ufford, senior policy fellow la Consiliul European pentru Relații Externe.