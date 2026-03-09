Piața auto din România a continuat să se contracte la începutul anului 2026. Potrivit datelor publicate de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Autoturisme (APIA), numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a scăzut cu 24,4% în februarie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Datele, bazate pe statisticile Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), arată că în februarie au fost înmatriculate 8.903 autoturisme noi, ceea ce confirmă tendința negativă începută încă din prima lună a anului, se arată într-un comunicat APIA, transmis către TechRider.ro.

În ciuda scăderii generale, segmentul vehiculelor electrificate continuă să câștige teren în preferințele cumpărătorilor, iar singurul sector al pieței care a înregistrat o creștere semnificativă este cel al vehiculelor comerciale grele.

APIA: Lipsa predictibilității economice afectează piața

Președintele APIA, Dan Vardie, consideră că evoluția negativă a pieței auto este legată de climatul economic incert de la începutul anului.

Acesta a explicat că întârzierea aprobării bugetului de stat și lipsa clarității privind programele guvernamentale de stimulare a achiziției de autoturisme, precum programele de înnoire a parcului auto, îi determină pe mulți cumpărători să își amâne deciziile.

„Pentru industria auto din România, predictibilitatea politicilor publice rămâne esențială. Lipsa unei vizibilități clare asupra cadrului bugetar și asupra programelor de stimulare poate amâna deciziile de achiziție ale consumatorilor și ale companiilor”, a declarat Dan Vardie, președintele APIA.

El a subliniat că sectorul auto depinde puternic de stabilitatea politicilor economice și de programele de sprijin pentru modernizarea parcului auto.

„România are nevoie de stabilitate și de un cadru coerent de politici pentru a menține ritmul modernizării parcului auto și pentru a susține competitivitatea pieței”, a mai adăugat Vardie.

Dacia rămâne lider, dar înregistrează cea mai mare scădere

În clasamentul mărcilor auto, producătorul român Dacia rămâne liderul pieței, cu 1.685 de unități înmatriculate în februarie 2026. Totuși, marca înregistrează și cea mai puternică scădere, de 52,3% față de februarie 2025.

Topul mărcilor după numărul de înmatriculări arată astfel:

Dacia – 1.685 unități (-52,3%)

– 1.685 unități (-52,3%) Toyota – 894 unități (-11%)

– 894 unități (-11%) Škoda – 865 unități (-1,5%)

– 865 unități (-1,5%) Volkswagen – 610 unități (-27,6%)

– 610 unități (-27,6%) Renault – 583 unități (-21%)

În primele două luni ale anului, piața totală a ajuns la 15.585 de autoturisme înmatriculate, ceea ce reprezintă o scădere de 28,9% față de aceeași perioadă din 2025.

Duster și Bigster domină topul modelelor

În clasamentul celor mai populare modele, Dacia Duster se află pe primul loc, cu 535 de unități înmatriculate, în ciuda unei scăderi de peste 50%.

Pe locul al doilea se află noul SUV Dacia Bigster, cu 516 unități, urmat de:

Toyota Corolla – 393 unități (+44%)

– 393 unități (+44%) Škoda Octavia – 365 unități (-13,9%)

– 365 unități (-13,9%) Dacia Logan – 361 unități (-66,2%)

Segmentul SUV rămâne cel mai popular pe piața românească, deși și acesta a înregistrat o scădere de aproximativ 6% față de anul trecut.

Pe următoarele poziții în preferințele cumpărătorilor se află modelele din clasa compactă (segment C), precum Volkswagen Golf și Renault Mégane, urmate de segmentul B, unde se regăsesc modele precum Dacia Sandero sau Peugeot 208.

Crește interesul pentru mașinile electrificate

Analiza pe tipuri de motorizare arată o schimbare clară în preferințele cumpărătorilor. În timp ce mașinile cu motoare pe benzină au înregistrat o scădere de aproximativ 50%, iar cele diesel au scăzut cu 32,5%, segmentul vehiculelor electrificate a avut o evoluție mult mai stabilă.

Situația pe tipuri de propulsie este următoarea:

Mild-hybrid (MHEV) – scădere de 30% (lider: Dacia )

– scădere de 30% (lider: ) Full-hybrid (FHEV) – creștere de 19% (lider: Toyota )

– creștere de 19% (lider: ) Plug-in hybrid (PHEV) – creștere de 16,7% (lider: Volkswagen )

– creștere de 16,7% (lider: ) Electrice (BEV) – creștere de 35% (lider: Tesla)

Vehiculele comerciale grele, singurul segment în creștere

În zona vehiculelor comerciale ușoare (LCV), piața a scăzut cu 7,7%, iar segmentul minibuzelor a înregistrat un declin de 9,6%.

Liderul acestui segment este Ford, cu 323 de unități, urmat de:

Fiat – 123 unități

– 123 unități Renault – 114 unități

Singura creștere importantă a pieței auto a fost înregistrată în sectorul vehiculelor comerciale grele și al autobuzelor, unde înmatriculările au crescut cu 37%.

În acest segment, clasamentul este condus de Mercedes-Benz, urmat de Volvo, DAF și Scania.