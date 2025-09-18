Audi E5 se vinde „ca pâinea caldă” în China / Peste 10.000 de comenzi în 30 de minute

Noul model electric al Audi, E5, a fost lansat pe piața din China unde are parte de un succes răsunător la lansare. Mașina, dezvoltată în colaborare cu SAIC, a primit peste 10.000 de comenzi în doar 30 de minute de la deschiderea sesiunii de precomenzi, titrează Profit.ro.

Audi E5, prețuri de la 30.000 de euro

Planul „în China, pentru China” pare să dea roade pentru producătorul german, după cum arată cele mai noi date ale Audi. Potrivit companiei, modelul E5 a debutat pe 16 septembrie pe piața chineză și a primit 10.153 de comenzi din partea clienților.

Prețul pentru modelul electric chinez începe de la 236.000 de yuani, sau puțin peste 30.000 de euro, un preț mic pentru piața europeană. Modelul AUDI E5 Sportback va fi produs într-o fabrică dedicată, aflată în cadrul unității de producție SAIC Volkswagen din Anting (China), iar livrările către clienți vor începe din septembrie. Prima mașină a ieșit de pe linia de producție pe 18 august, iar comenzile au început să fie primite în aceeași zi.

Autonomie de peste 770 km pentru Audi E5

Audi E5 este disponibil cu trei opțiuni de baterii LFP și NMC, cu capacități de 76,2 kWh, 83,3 kWh și 100 kWh. Autonomiile variază între 618 kilometri și 773 km, în funcție de baterie, motor și tipul de tracțiune. Cel mai mic motor are 295 de cai putere, iar puterile pot ajunge până la 776 de cai putere, cea din urmă fiind disponibilă cu tracțiune integrală Quattro, bazată pe două motoare.

Pentru început, fabrica AUDI va avea 700 de angajați, iar alte două modele ar urma să intre în producție în următorii doi ani. Potrivit constructorului, unitatea de producție din Anting are un nivel înalt de automatizare, tehnologii de ultimă generație și un sistem complet digital de management al producției.