Audi raportează o scădere a vânzărilor globale cu aproape 3% în 2025

Audi, marca de automobile de lux din cadru grupului Volkswagen, a vândut anul trecut mai puţine vehicule pe plan mondial, dar livrările au început să se redreseze spre finalul anului, transmite DPA, citată de Agerpres.

Compania germană a anunţat miercuri că livrările globale au scăzut cu 2,9%, la 1,62 milioane de vehicule, pe ansamblul anului trecut, dar din septembrie vânzările lunare au înregistrat creşteri.

„Proiectul nostru de produs ajunge pe şosele, iar livrările noastre reflectă aceste evoluţii”, a afirmat directorul de vânzări Marco Schubert.

Creşterea a fost determinată în special de vehiculele electrice (EV), livrările pe acest segment au crescut cu 36% anul trecut, depăşind 223.000 unităţi. „Vrem să continuăm această traiectorie ascendentă în 2026”, a declarat Schubert.

Pe fondul taxelor vamale americane, vânzările Audi în Statele Unite au scăzut cu 12,2% anul trecut, la 202.143 vehicule. Spre deosebire de rivalele sale, cum ar fi BMW, Audi nu are în prezent uzine de asamblare în SUA şi este unul dintre cei mai expuşi producători auto la taxele vamale impuse de administraţia Trump.

În China, cea mai mare piaţă auto din lume, livrările Audi au scăzut cu 5% anul trecut, la 617.514 vehicule, dar un declin mai redus decât în 2024.

În 2025, vânzările Audi în Germania au crescut cu 4%, la 206.290 vehicule, iar în restul Europe au scăzut cu 0,5%.

Luni, grupul Volkswagen AG a anunţat că a vândut pe ansamblul anului trecut 8,98 milioane de unităţi, un declin de 0,5% faţă de 2024.

În China, o piaţă majoră pentru Volkswagen, vânzările au scăzut cu aproximativ 8%, la 2,69 milioane de vehicule, pe fondul intensificării concurenţei din partea producătorilor auto interni. De asemenea, vânzările în America de Nord au înregistrat un declin de 10,4% anul trecut, pe fondul taxelor vamale impuse de preşedintele Donald Trump.

În schimb, Volkswagen AG a raportat o creştere a vânzărilor de 3,8% în Europa, la 3,38 milioane de vehicule. În America de Sud, creşterea a fost chiar mai solidă, de 11,6%, la 663.000 unităţi.

Analiştii apreciază că 2026 va fi un test dificil pentru vehiculele electrice, pe măsură ce producătorii auto chinezi se extind, iar apetitul consumatorilor rămâne neuniform în Asia şi Europa.