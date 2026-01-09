Amazon Web Services (AWS) a anunțat extinderea parteneriatului cu Aumovio, companie desprinsă anul trecut din grupul german Continental și un angajator important în România, pentru a sprijini dezvoltarea tehnologiilor pentru vehicule autonome, potrivit Reuters.

AWS devine platforma cloud pentru dezvoltarea sistemelor autonome

Acordul vizează utilizarea infrastructurii cloud și a instrumentelor de inteligență artificială ale Amazon Web Services în activitățile de dezvoltare ale Aumovio, în special pentru sistemele de conducere autonomă. Companiile au precizat că AWS va fi platforma cloud utilizată de Aumovio pentru aceste procese de dezvoltare bazate pe AI.

Prima implementare: camioanele Aurora din 2027

Aurora, o companie americană de transport autonom, va fi prima care va folosi aceste tehnologii pentru camioanele sale fără șofer, începând din 2027. Aurora desfășoară deja operațiuni limitate cu vehicule autonome în Statele Unite, iar acțiunile companiei au crescut cu peste 8% după anunț.

Tranziția de la cercetare la aplicare comercială

Producătorii și furnizorii din industria auto au investit miliarde de dolari în dezvoltarea sistemelor de conducere autonomă, însă validarea acestora a fost îngreunată de complexitatea și raritatea situațiilor critice din trafic. Colaborarea dintre AWS și Aumovio se înscrie în tendința mai largă de trecere de la faza de cercetare la aplicarea comercială, în special în transportul de marfă.

„Principalul element care a accelerat evoluția industriei a fost utilizarea inteligenței artificiale în inginerie, deoarece aceasta permite dezvoltarea și validarea sistemelor cu resurse semnificativ mai reduse”, a declarat pentru Reuters Ozgur Tohumcu, director general pentru industria auto și de producție la AWS.

Identificarea situațiilor rare cu ajutorul AI

Potrivit companiilor, infrastructura cloud permite analizarea unor volume foarte mari de date de conducere cu ajutorul AI generativ și agentic, pentru identificarea unor situații rare, precum resturi pe carosabil sau pietoni aflați pe benzile de circulație.

„Când validezi un sistem de nivel 4, încerci să demonstrezi că se comportă corect în situații extrem de rare, care sunt foarte greu de întâlnit în lumea reală”, a declarat Jeremy McClain, șeful departamentului de sisteme și software al diviziei de mobilitate autonomă a Aumovio.

Platformă hardware și sistem de siguranță

Aumovio furnizează platforma hardware pentru sistemul de conducere autonomă al Aurora, precum și un sistem de siguranță de rezervă, conceput pentru a opri camionul în condiții de siguranță în cazul unei defecțiuni a sistemului principal.