Vânzările de automobile din Rusia au scăzut cu 15,6% în 2025, după doi ani de redresare / Lada rămâne marca preferată / Șapte branduri chinezești în top 10

Vânzările de automobile noi în Rusia au scăzut cu 15,6% în 2025, a anunţat marţi de firma rusă de analize Autostat, care citează datele companiei de consultanţă PPK, transmite Reuters, preluată de Agerpres.

În 2022, piaţa auto rusă a înregistrat cel mai sever declin de după prăbuşirea Uniunii Sovietice, după ieşirea producătorilor auto occidentali, în urma invadării Ucrainei. Ulterior, în 2023 şi 2024, vânzările s-au redresat, dar creşterea s-a oprit anul trecut, pe fondul dobânzilor ridicate, a saturării pieţei şi a majorării taxei de casare.

În total, 1,326 milioane automobile noi au fost vândute în Rusia anul trecut, faţă de 1,571 milioane unităţi în 2024.

Conform datelor recente ale firmei ruse de analize Autostat, cele mai recunoscute mărci auto din Rusia rămân producătorul intern Lada, în timp ce mărcile din China, Haval, Geely şi Chery sunt în top cinci, iar şapte din mărcile din top 10 sunt chinezeşti.