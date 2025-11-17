Mitsubishi a ieșit de pe piața americană a sedanurilor anul trecut, după ce a întrerupt producția modelului Mirage, odată cel mai ieftin vehicul nou din America. Însă producătorul auto ar putea avea o revenire în acest segment și să intre și în altele, inclusiv în cel al camionetelor și al microbuzelor, potrivit publicației Automotive News.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Urmează „un moment decisiv” pentru dealerii Mitsubishi din SUA

Într-o scrisoare adresată retailerilor pe 14 noiembrie, Mark Chaffin, CEO al Mitsubishi Motors North America, a făcut aluzie la „o schimbare strategică” în planul de produse, care, potrivit lui, „ar consolida semnificativ” potențialul de vânzări al mărcii în SUA.

„Deși detaliile rămân confidențiale, acest lucru ar putea reprezenta un moment decisiv pentru dealerii Mitsubishi”, a declarat Mark Chaffin, CEO Mitsubishi Motors North America.

O gamă de produse învechită și tarifele de import au pus presiune pe Mitsubishi și distribuitorii săi. Vânzările din SUA au scăzut cu 38% în al treilea trimestru și cu 11% în primele nouă luni ale acestui an. Cu toate acestea, Chaffin i-a asigurat pe dealerii preocupați de interesul pe termen lung al Mitsubishi în regiune că „America de Nord este o prioritate” pentru producătorul auto japonez.

Mitsubishi vizează să atragă clienți noi prin modele în segmente noi

Președintele consiliului de administrație al dealerilor Mitsubishi, R. C. Hill, a declarat că un sedan, în special unul de dimensiuni medii, ar fi un motor de creștere a volumului pentru distribuitorii mărcii, care au nevoie de vânzări.

„Am putea folosi un sedan entry-level, deoarece mulți producători OEM părăsesc acest segment. Fiecare dealer Mitsubishi și-ar dori un camion” a spus R. C. Hill, care deține două dealership-uri în Florida.

Cu toate acestea, pătrunderea pe segmentul de pick-up-uri dominat de Detroit 3 (Ford, General Motors și Stellantis) este plină de provocări, în special pentru Mitsubishi, care nu are producție internă. La începutul anului 2024, Nissan a declarat că studiază dezvoltarea în comun a unui pick-up de nouă generație cu Mitsubishi. Acest vehicul ar fi produs în Mexic, iar Nissan va explora opțiunile complet electrice și hibride.

Mitsubishi va dubla dimensiunea gamei sale din SUA

Mitsubishi a promis că va dubla aproape dimensiunea gamei sale din SUA până la începutul anilor 2030, adăugând până la patru noi modele. Producătorul auto intenționează să introducă un crossover electric de dimensiuni mici vara viitoare, urmat de o variantă robustă a SUV-ului său Outlander. În viitorul apropiat sunt prevăzute un crossover electric și un microbuz.

Mitsubishi a declarat anterior că ia în considerare dezvoltarea în comun a unui crossover electric cu Nissan. Vehiculul ar fi construit la o fabrică Nissan din SUA și ar putea fi pus în vânzare în 2028. Platformele vehiculelor Mitsubishi de nouă generație vor suporta mai multe tipuri de motorizare, oferind producătorului auto flexibilitatea de a răspunde cerințelor pieței.

CEO-ul Mistubishi pe America de Nord a declarat că una dintre cele mai importante evoluții este „schimbarea strategică a planului nostru de produse, determinată în parte de situația actuală a emisiilor”.

„Această schimbare ne permite să ne aliniem mai bine la cererea consumatorilor, extinzând atenția noastră dincolo de vehiculele electrice cu baterie (BEV) pentru a include modele ICE, HEV și PHEV”, a declarat Mark Chaffin, CEO Mitsubishi Motors North America.