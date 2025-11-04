Bosch, cel mai mare furnizor global de componente auto, intenţionează să reducă programul de lucru la două fabrici din Germania, din cauza deficitului de cipuri, transmite DPA, potrivit Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„În prezent, facem toate eforturile pentru a onora comenzile clienţilor noştri şi pentru a evita restricţiile de producţie”, a precizat marţi un purtător de cuvânt al grupului german. Totuşi, a adăugat acesta, la uzinele companiei din Ansbach şi Salzgitter se înregistrează perturbări ale producţiei, din cauza lipsei de componente electronice.

În acest context, Bosch s-a înscris în programul guvernamental „Kurzarbeit”, pentru a reduce programul de lucru la cele două fabrici din Germania, a confirmat purtătorul de cuvânt. Programul prevede că Guvernul plăteşte o parte din salariile angajaţilor firmei care se confruntă cu dificultăţi, pentru a evita concedierile.

În Salzgitter, programul ar putea fi folosit pentru 300 – 400 dintre cei aproximativ 1.300 de angajaţi. La Ansbach, până la 650 dintre cei aproximativ 2.500 de angajaţi ar putea fi incluşi.

Amplitudinea folosirii de către Bosch a acestui program în următoarele săptămâni va depinde de „planurile de producţie şi de evoluţia aprovizionării cu componente electronice. Pentru a menţine restricţiile de producţie la minimum, Bosch va apela de asemenea la surse alternative de aprovizionare, a precizat purtătorul de cuvânt.

Deficitul de cipuri este o consecinţă a deciziei de îngheţare a exporturilor de componente produse în uzinele chineze ale firmei Nexperia, întrerupând aprovizionarea cu semiconductori simpli, dar indispensabili, utilizaţi în unităţile de control al vehiculelor.

„Echipele noastre de experţi sunt în strâns contact cu Nexperia, unul dintre furnizorii noştri de componente electronice, precum şi cu clienţii afectaţi şi cu alţi furnizori. Actuala situaţie continuă să ducă la provocări semnificative pentru toate părţile implicate”, a informat oficialul Bosch.

Pentru a menţine restricţiile de producţie la minimum, Bosch va apela de asemenea la surse alternative de aprovizionare.

Pe lângă unităţile din Germania, perturbările afectează şi uzina Bosch din oraşul portughez Braga, unde 2.500 din cei aproximativ 3.500 de angajaţi au program redus de lucru.