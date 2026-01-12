Consiliul Concurenței a amendat opt companii cu un total de 163,71 milioane de lei pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială prin care firmele și-ar fi împărțit piața forței de muncă, limitând mobilitatea angajaților și menținând artificial costurile salariale la un nivel redus, se arată într-un comunicat transmis către TechRider.ro.

Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie, care cumulează peste 127 milioane de lei din totalul amenzilor.

Dacia, cea mai mare amendă din dosar

Automobile Dacia a primit o amendă de 81,53 milioane de lei, reprezentând aproape jumătate din valoarea totală a sancțiunilor aplicate de autoritatea de concurență

Potrivit Consiliului Concurenței, compania ar fi participat la o înțelegere cu alte firme din domeniul auto și al serviciilor de inginerie, prin care părțile s-au angajat să nu se concureze reciproc pentru recrutarea de personal calificat și să nu angajeze personal de la alte companii implicate fără acordul acestora.

Renault Technologie Roumanie, amendă de peste 46 milioane lei

Renault Technologie Roumanie a fost sancționată cu 46,29 milioane de lei, a doua cea mai mare amendă din dosar

Și în acest caz, autoritatea a constatat implicarea în acorduri de tip „no-poaching”, prin care firmele evitau să facă oferte spontane angajaților companiilor partenere, renunțând astfel la concurența pentru atragerea și păstrarea specialiștilor din domeniul auto.

Amenzile au fost aplicate în felul următor:

Akkodis Romania SRL: 5.539.871,75 lei

Alten Si-Techno Romania SRL: 10.651.566,50 lei

Automobile-Dacia SA: 81.530.497,62 lei

Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL: 7.710.801,66 lei

Expleo Romania SRL: 7.428.131,86 lei

Fev ECE Automotive SRL: 1.398.870,03 lei

Renault Technologie Roumanie SRL: 46.294.136,03 lei

Segula Technologies Romania SRL: 3.158.982,76 lei.

Ce au stabilit companiile

Investigația a arătat că cele opt firme – printre care Dacia și Renault – ar fi convenit:

să nu se concureze pentru recrutarea forței de muncă specializate;

să nu angajeze personal de la celelalte companii fără acordul prealabil al acestora;

să limiteze mobilitatea angajaților din zona de producție auto, servicii de inginerie și consultanță tehnică din România.

Primul caz de acest tip sancționat în România

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că este primul caz în care instituția sancționează astfel de practici pe piața muncii, subliniind că resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței și că acordurile de tip „no-poaching” creează bariere artificiale și afectează direct angajații.

„Este primul caz în care sancționăm astfel de practici anticoncurențiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forței de muncă specializate. Resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței între companii, având în vedere ponderea costurilor cu personalul în cheltuielile totale, deficitul de forță de muncă sau mobilitatea salariaților/colectivului.

Acest tip de comportament, «no-poaching», este deosebit de nociv atât pentru concurență, prin crearea unor bariere artificiale pe piață, cât și pentru angajați ale căror oportunități de mobilitate sunt afectate”, a afirmat Chirițoiu.

Amenzile vor fi puse în executare de ANAF

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile vor fi încasate la bugetul de stat de către ANAF. Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări primite prin Platforma Avertizorilor de Concurență, iar una dintre companii a beneficiat de clemență după ce a furnizat documente relevante pentru probarea încălcării legii.