BREAKING Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței cu peste 127 milioane de lei, într-un dosar privind împărțirea pieței forței de muncă

Alex-Cristian Stănescu
12 ianuarie 2026
Renault
Credit foto: Renault
Consiliul Concurenței a amendat opt companii cu un total de 163,71 milioane de lei pentru participarea la o înțelegere anticoncurențială prin care firmele și-ar fi împărțit piața forței de muncă, limitând mobilitatea angajaților și menținând artificial costurile salariale la un nivel redus, se arată într-un comunicat transmis către TechRider.ro.

Cele mai mari sancțiuni au fost aplicate Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie, care cumulează peste 127 milioane de lei din totalul amenzilor.

Dacia, cea mai mare amendă din dosar

Automobile Dacia a primit o amendă de 81,53 milioane de lei, reprezentând aproape jumătate din valoarea totală a sancțiunilor aplicate de autoritatea de concurență

Potrivit Consiliului Concurenței, compania ar fi participat la o înțelegere cu alte firme din domeniul auto și al serviciilor de inginerie, prin care părțile s-au angajat să nu se concureze reciproc pentru recrutarea de personal calificat și să nu angajeze personal de la alte companii implicate fără acordul acestora.

Renault Technologie Roumanie, amendă de peste 46 milioane lei

Renault Technologie Roumanie a fost sancționată cu 46,29 milioane de lei, a doua cea mai mare amendă din dosar

Și în acest caz, autoritatea a constatat implicarea în acorduri de tip „no-poaching”, prin care firmele evitau să facă oferte spontane angajaților companiilor partenere, renunțând astfel la concurența pentru atragerea și păstrarea specialiștilor din domeniul auto.

Amenzile au fost aplicate în felul următor:

  • Akkodis Romania SRL: 5.539.871,75 lei
  • Alten Si-Techno Romania SRL: 10.651.566,50 lei
  • Automobile-Dacia SA: 81.530.497,62 lei
  • Bertrandt Engineering Technologies Romania SRL: 7.710.801,66 lei
  • Expleo Romania SRL: 7.428.131,86 lei
  • Fev ECE Automotive SRL: 1.398.870,03 lei
  • Renault Technologie Roumanie SRL: 46.294.136,03 lei
  • Segula Technologies Romania SRL: 3.158.982,76 lei.

Ce au stabilit companiile

Investigația a arătat că cele opt firme – printre care Dacia și Renault – ar fi convenit:

  • să nu se concureze pentru recrutarea forței de muncă specializate;
  • să nu angajeze personal de la celelalte companii fără acordul prealabil al acestora;
  • să limiteze mobilitatea angajaților din zona de producție auto, servicii de inginerie și consultanță tehnică din România.

Primul caz de acest tip sancționat în România

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că este primul caz în care instituția sancționează astfel de practici pe piața muncii, subliniind că resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței și că acordurile de tip „no-poaching” creează bariere artificiale și afectează direct angajații.

Este primul caz în care sancționăm astfel de practici anticoncurențiale, în care companiile nu se concurează pentru atragerea forței de muncă specializate. Resursele umane reprezintă un parametru esențial al concurenței între companii, având în vedere ponderea costurilor cu personalul în cheltuielile totale, deficitul de forță de muncă sau mobilitatea salariaților/colectivului.

Acest tip de comportament, «no-poaching», este deosebit de nociv atât pentru concurență, prin crearea unor bariere artificiale pe piață, cât și pentru angajați ale căror oportunități de mobilitate sunt afectate”, a afirmat Chirițoiu.

Amenzile vor fi puse în executare de ANAF

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile vor fi încasate la bugetul de stat de către ANAF. Investigația a fost declanșată în urma unei sesizări primite prin Platforma Avertizorilor de Concurență, iar una dintre companii a beneficiat de clemență după ce a furnizat documente relevante pentru probarea încălcării legii.

  • Alexandru-Cristian Stănescu este redactorul-șef al TechRider.ro. El este jurnalist în grupul G4Media din 2021. În timpul petrecut la G4, Alex a acoperit secțiunea de Politică Externă, de la conflictele din Orientul Mijlociu și războiul din Ucraina până la diplomație euro-atlantică și alegerile prezidențiale din SUA. De asemenea, a contribuit prin munca sa la proiectul european pentru tineri ENTR. Înainte de a ajunge la G4Media, Alex a debutat în presă în perioada facultății, la revista economică Reporter Global. Alex este licențiat în jurnalism, cu o lucrare despre fake news și combaterea dezinformării, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării (FJSC), din cadrul Universității din București. Ulterior, a studiat programul de master Jurnalism și Comunicare Politică, tot la FJSC. Alex este pasionat de tehnologie, istorie, muzică rock, povești despre spionaj și fantasy/SF, precum Harry Potter, Star Wars, The Lord of the Rings, Cyberpunk și Assassin's Creed. Printre hobby-urile sale se numără baschetul, jocurile video, filmele și serialele de acțiune, thriller și mister.

