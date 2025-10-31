dark
BYD raportează cea mai mare scădere a profitului trimestrial din ultimii patru ani

Ștefan Munteanu
31 octombrie 2025
un break BYD în fața logoului companiei
Sursa foto: LaPresse / ddp USA / Profimedia
Producătorul chinez de vehicule electrice BYD a înregistrat o scădere a profitului în al treilea trimestru de 32,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, a doua scădere trimestrială consecutivă și cea mai mare scădere din ultimii patru ani, pe fondul concurenței crescânde din partea rivalilor interni, relatează Reuters.

Profitul net a totalizat 7,8 miliarde de yuani (1,10 miliarde de dolari), în timp ce veniturile au scăzut cu 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 195 miliarde de yuani, prima astfel de scădere în mai mult de cinci ani, potrivit unui raport bursier publicat joi.

Scăderea consecutivă a profitului trimestrial survine în contextul în care BYD se confruntă cu o concurență mai acerbă pe piața internă din partea unor companii precum Geely și Leapmotor, care au preluat cota de piață a BYD în segmentul autoturismelor economice. Cota de piață internă a BYD a scăzut la 14% în septembrie, de la 18% în anul precedent.

BYD, cel mai mare producător auto din China, și-a redus obiectivul de vânzări pentru 2025 cu 16%, la 4,6 milioane de vehicule, dar se așteaptă în continuare ca exporturile sale de vehicule electrice și hibride plug-in să se dubleze începând cu 2024, Europa fiind una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere.

BYD intenționează, de asemenea, să-și sporească prezența în Japonia prin lansarea unui nou mini-EV special conceput pentru Japonia la Japan Mobility Show, care s-a deschis publicului vineri.

Producătorul auto a oferit luna trecută o nouă rundă de reduceri la unele modele, inclusiv Qin Plus, pentru a rămâne competitiv pe piața internă, unde se vând aproximativ 80% din mașinile sale.

Vânzările trimestriale de mașini ale BYD au scăzut pentru prima dată din 2020, alături de o tendință descendentă prelungită a producției la mega-fabricile sale.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

