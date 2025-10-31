BYD raportează cea mai mare scădere a profitului trimestrial din ultimii patru ani

Producătorul chinez de vehicule electrice BYD a înregistrat o scădere a profitului în al treilea trimestru de 32,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, a doua scădere trimestrială consecutivă și cea mai mare scădere din ultimii patru ani, pe fondul concurenței crescânde din partea rivalilor interni, relatează Reuters.

Profitul net a totalizat 7,8 miliarde de yuani (1,10 miliarde de dolari), în timp ce veniturile au scăzut cu 3,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 195 miliarde de yuani, prima astfel de scădere în mai mult de cinci ani, potrivit unui raport bursier publicat joi.

Scăderea consecutivă a profitului trimestrial survine în contextul în care BYD se confruntă cu o concurență mai acerbă pe piața internă din partea unor companii precum Geely și Leapmotor, care au preluat cota de piață a BYD în segmentul autoturismelor economice. Cota de piață internă a BYD a scăzut la 14% în septembrie, de la 18% în anul precedent.

BYD, cel mai mare producător auto din China, și-a redus obiectivul de vânzări pentru 2025 cu 16%, la 4,6 milioane de vehicule, dar se așteaptă în continuare ca exporturile sale de vehicule electrice și hibride plug-in să se dubleze începând cu 2024, Europa fiind una dintre piețele cu cea mai rapidă creștere.

BYD intenționează, de asemenea, să-și sporească prezența în Japonia prin lansarea unui nou mini-EV special conceput pentru Japonia la Japan Mobility Show, care s-a deschis publicului vineri.

Producătorul auto a oferit luna trecută o nouă rundă de reduceri la unele modele, inclusiv Qin Plus, pentru a rămâne competitiv pe piața internă, unde se vând aproximativ 80% din mașinile sale.

Vânzările trimestriale de mașini ale BYD au scăzut pentru prima dată din 2020, alături de o tendință descendentă prelungită a producției la mega-fabricile sale.