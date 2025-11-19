dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

CEO-ul Nokian Tyres: 80% din vânzările noastre pe piața europeană vor fi acoperite de fabrica de la Oradea / Va deveni cea mai mare din portofoliul nostru până în 2028

Redacția TechRider
19 noiembrie 2025
Sursa foto: Nokian tyres
Paolo Pompei, CEO și președinte al companiei Nokian Tyres, a vizitat fabrica de la Oradea, prima unitate de producție de anvelope din lume cu zero emisii CO2, în cadrul unui eveniment la care au fost invitate și oficialități ca primarul Florin Birta și prefectul Marcel Dragoș, relatează Bihoreanul.

„Fabrica noastră din România reprezintă una dintre cele mai strategice investiții pe care Nokian Tyres le-a făcut în ultimii 20 de ani. Aceasta combină tehnologii de ultimă generație, colegi extrem de calificați și operațiuni sustenabile. Ne așteptăm ca această nouă unitate de producție să asigure în curând peste 80% din vânzările noastre pe piața europeană și, până în 2028, să devină cea mai mare fabrică a noastră”, a declarat Paolo Pompei.

Cu o investiție totală de aproximativ 650 de milioane de euro – una dintre cele mai mari investiții străine din România din ultimii ani – fabrica din Oradea se întinde pe o suprafață de 54 de hectare și are în prezent aproximativ 530 de angajați, majoritatea din Bihor.

Aceasta găzduiește și o unitate de depozitare și distribuție a anvelopelor, destinată în principal piețelor din Europa Centrală și de Sud.

Primele anvelope au fost livrate din fabrică în martie 2025. Se estimează că circa un milion de anvelope vor fi produse în 2025.

Fabrica Nokian Tyres de la Oradea funcționează exclusiv pe bază de energie cu zero emisii de CO2, eliminând complet combustibilii fosili din procesul de producție.

Toată energia electrică utilizată la fabrica din Oradea este fără emisii de CO2.

