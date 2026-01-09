dark
1 minute de citit
China avertizează asupra riscurilor de supracapacitate în industria bateriilor

Redacția TechRider
9 ianuarie 2026
Baterii plumb-acid pe o linie de asamblare din China
Baterii plumb-acid pe o linie de asamblare din China (Sursa foto: WAN SC / AP / Profimedia)
Ministerul Industriei din China a anunțat că a îndemnat producătorii de baterii să optimizeze capacitatea industriei și să reducă riscurile de supracapacitate, relatează Reuters.

- articolul continuă mai jos -

Ministerul a subliniat necesitatea de a reglementa concurența pe piață și de a îmbunătăți supravegherea în sectoarele vehiculelor electrice și bateriilor de stocare a energiei, potrivit unui comunicat publicat pe contul său de Wechat.

Producătorii de top de baterii CATL, BYD, Gotion High Tech și EVE Energy s-au numărat printre cele aproximativ 16 companii prezente la întâlnire, a scris ziarul de stat China Daily, citând surse. La întâlnire ar fi participat și integratorii de sisteme de stocare a energiei Beijing HyperStrong Technology, Zhuzhou CRRC Times Electric și Trina Solar, unul dintre principalii producători de panouri solare.

Ministerul industriei a precizat că a convocat întâlnirea împreună cu autoritatea de planificare a statului și autoritățile de reglementare în domeniul energiei și al pieței.

Cererea de baterii de stocare a energiei a crescut ca urmare a construirii de centre de date în întreaga lume.

Industria a construit orbește capacități de producție, a afirmat ministerul, repetând criticile aduse sectorului solar, unde creșterea capacității a dus la scăderea prețurilor și la pierderi la nivelul întregii industrii.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

