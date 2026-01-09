China avertizează asupra riscurilor de supracapacitate în industria bateriilor

Ministerul Industriei din China a anunțat că a îndemnat producătorii de baterii să optimizeze capacitatea industriei și să reducă riscurile de supracapacitate, relatează Reuters.

Ministerul a subliniat necesitatea de a reglementa concurența pe piață și de a îmbunătăți supravegherea în sectoarele vehiculelor electrice și bateriilor de stocare a energiei, potrivit unui comunicat publicat pe contul său de Wechat.

Producătorii de top de baterii CATL, BYD, Gotion High Tech și EVE Energy s-au numărat printre cele aproximativ 16 companii prezente la întâlnire, a scris ziarul de stat China Daily, citând surse. La întâlnire ar fi participat și integratorii de sisteme de stocare a energiei Beijing HyperStrong Technology, Zhuzhou CRRC Times Electric și Trina Solar, unul dintre principalii producători de panouri solare.

Ministerul industriei a precizat că a convocat întâlnirea împreună cu autoritatea de planificare a statului și autoritățile de reglementare în domeniul energiei și al pieței.

Cererea de baterii de stocare a energiei a crescut ca urmare a construirii de centre de date în întreaga lume.

Industria a construit orbește capacități de producție, a afirmat ministerul, repetând criticile aduse sectorului solar, unde creșterea capacității a dus la scăderea prețurilor și la pierderi la nivelul întregii industrii.