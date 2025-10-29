Producătorii auto europeni, afectați serios de criza cipurilor Nexperia / Producția ar putea fi oprită pentru câteva zile

Constructorii auto europeni ar putea fi nevoiți să oprească producția în câteva zile, a avertizat miercuri principala Asociație reprezentativă a industriei auto europene, în contextul în care penuria de cipuri Nexperia amenință să oprească liniile de asamblare din regiune, transmite Bloomberg, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Companiile auto s-au bazat pe rezervele lor în scădere de cipuri pentru a menține fabricile în funcțiune, iar unii dintre producători se pregătesc deja pentru oprirea activității, a avertizat miercuri Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Deficitul de cipuri este o consecință a deciziei de înghețare a exporturilor de componente produse în uzinele chineze ale firmei Nexperia, întrerupând aprovizionarea cu semiconductori simpli, dar indispensabili, utilizați în unitățile de control al vehiculelor.

„Toate părțile implicate în această dispută depun eforturi mari pentru a găsi o soluție diplomatică. În același timp, membrii noștri ne spun că aprovizionarea cu componente este deja oprită din cauza penuriei. Aceasta înseamnă că oprirea liniilor de asamblare ar putea fi la doar câteva zile distanță”, a declarat directorul general al ACEA, Sigrid de Vries.

Beijingul a emis o decizie care blochează Nexperia, un producător olandez de cipuri deținut de compania chineză Wingtech Technology Co, să exporte produse fabricate la uzinele sale chineze, după ce anterior Guvernul olandez a preluat controlul asupra companiei Nexperia, utilizând o serie de prevederi de urgență care îi permit să își protejeze producția strategică. Decizia autorităților olandeze a escaladat o dispută comercială mai amplă, în timp ce China și SUA se pregătesc pentru discuții la nivel înalt în această săptămână, după restricțiile anterioare impuse de Beijing la exporturile de pământuri rare și materiale pentru baterii, esențiale pentru vehiculele electrice.

Penuria de cipuri Nexperia a dat naștere la apeluri vizând consolidarea ofertei de cipuri produse în Europa și, totodată, a început să se răspândească peste hotare, după ce constructorul auto japonez Honda Motor Co a oprit producția de automobile la o fabrică din Mexic. Grupul german Mercedes-Benz Group AG are suficiente cipuri Nexperia pe termen scurt, a anunțat miercuri producătorul german de automobile de lux, care se bazează pe rezervele sale de componente.

ACEA îi reprezintă pe marii constructori de autoturisme din Europa, precum Volkswagen, Stellantis și Renault, precum și pe producătorii de camioane, inclusiv Volvo și Daimler Truck. Asociația cu sediul la Bruxelles îi reprezintă pe producători în demersurile de elaborare a politicilor, precum și în discuțiile comerciale.