Producătorul german de automobile de lux BMW a înregistrat în 2025 un profit net de 7,45 miliarde de euro, în scădere cu 3% față de anul precedent, afectat de intensificarea concurenței, în special pe piața chineză, și de tarifele vamale, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Veniturile grupului au scăzut cu 6,3%, ajungând la 133,5 miliarde de euro, deși livrările globale de vehicule au crescut ușor cu 0,5%, până la 2,463 milioane de unități. Totuși, pe piața chineză, vânzările BMW au scăzut cu 12,5%, în contextul unei concurențe tot mai puternice și al impactului fluctuațiilor cursului de schimb.

Profitul operațional al diviziei auto, cea mai importantă pentru rezultatele grupului, a scăzut cu 20,7%, până la 6,3 miliarde de euro, înregistrând o marjă operațională de 5,3%. Aceasta reprezintă o scădere de un punct procentual față de 2024, fiind totuși în linie cu estimările companiei. Tarifele vamale suplimentare aplicate de Uniunea Europeană la vehiculele electrice produse în China și cele impuse de Statele Unite asupra importurilor de automobile și metale au redus marja operațională cu aproximativ 1,5 puncte procentuale.

În Statele Unite, unde BMW deține o fabrică în Spartanburg, Carolina de Sud, vânzările au crescut cu 5%, în timp ce grupul estimează că volumul vânzărilor în China în 2026 va rămâne aproximativ la nivelul anului precedent.

Compania a implementat în 2025 un program de reducere a cheltuielilor cu 2,5 miliarde de euro, care a afectat atât costurile de cercetare și dezvoltare (-8,4%), cât și cheltuielile de capital (-20,1%). Directorul financiar, Walter Mertl, a declarat că și în 2026 BMW va continua să urmărească cu rigurozitate reducerea costurilor, conform planurilor strategice ale grupului.