China și Uniunea Europeană au convenit asupra unui mecanism de stabilire a prețurilor pentru mașinile electrice importate

China și Uniunea Europeană au anunțat că au ajuns la un acord de principiu privind măsurile necesare pentru soluționarea disputei legate de importurile în UE de vehicule electrice fabricate în China, relatează AP, citată de Agerpres.

Potrivit Ministerului Comerțului de la Beijing, Uniunea Europeană va elabora un set de orientări privind stabilirea prețului minim de import pentru producătorii auto chinezi. Documentul ar urma să detalieze modul de formulare a ofertelor de preț, inclusiv pragurile minime și alte condiții comerciale.

Comunicatul părții chineze nu precizează dacă acest mecanism va înlocui sau va completa taxele vamale de până la 35,3% introduse de UE în 2024 asupra vehiculelor electrice produse în China, după finalizarea unei anchete privind subvențiile de stat.

Autoritățile chineze au transmis că acordul „favorizează evoluții viabile ale relațiilor economice și comerciale dintre China și Uniunea Europeană și contribuie la protejarea sistemului comercial internațional bazat pe reguli”.

Evaluare individuală a ofertelor

Conform informațiilor disponibile, Comisia Europeană va analiza fiecare ofertă transmisă de producătorii chinezi „în mod obiectiv și echitabil”, respectând principiul nediscriminării și reglementările Organizației Mondiale a Comerțului. Scopul este stabilirea unor condiții de concurență considerate corecte pe piața europeană.

Contextul disputei

Expansiunea rapidă a producătorilor chinezi de vehicule electrice pe piețele externe a generat îngrijorări în rândul constructorilor auto din Europa și Statele Unite. Bruxellesul a justificat introducerea tarifelor prin faptul că producătorii chinezi ar beneficia de subvenții guvernamentale considerate neconforme cu regulile concurenței.

În paralel, SUA au adoptat o poziție mult mai dură, impunând în 2024 taxe vamale de 100% pentru mașinile electrice produse în China.

Valoarea importurilor europene de automobile electrice fabricate în China a crescut rapid în ultimii ani, de la 1,6 miliarde de dolari în 2020 la 11,5 miliarde de dolari în 2023.

Prezența tot mai mare a producătorilor chinezi în UE

Chiar și după introducerea tarifelor, constructorii chinezi și-au continuat extinderea pe piața europeană. Mașinile produse în China au reprezentat aproximativ 6% din vânzările totale din Uniunea Europeană în primul semestru din 2025, față de 5% în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor ACEA și S&P Global Mobility.

În același timp, producătorii cu sediul în UE au deținut circa 74% din totalul vânzărilor de autoturisme din blocul comunitar în primele șase luni ale anului trecut. Germania rămâne principalul centru de producție, cu aproximativ 20% din mașinile vândute în UE, urmată de Spania, Cehia și Franța.

Conform estimărilor firmei de consultanță AlixPartners, cota de piață a producătorilor auto chinezi în Europa ar urma să se dubleze până în 2030, ajungând la aproximativ 10%.