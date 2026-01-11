2026 se anunță un an greu pentru industria auto din China / Vânzările ar putea stagna, iar creșterea puternică a exporturilor de EV-uri nu va dura

Vânzările de automobile din China vor rămâne stabile în acest an, continuând trendul descendent de la finalul anului 2025. Reuters transmite că nici exporturile robuste de vehicule electrice din 2025 nu vor fi susținute.

BYD, cea mai slabă creștere din ultimii cinci ani

Vânzările pe cea mai mare piață auto din lume au crescut cu 3,9% în 2025, mai puțin decât în anul 2024. Atunci, creșterea era de 5,3%, iar anul 2025 înregistrează cea mai lentă creștere din ultimii trei ani.

EV-urile și hibridele plug-in au depășit pentru prima dată vânzările anuale ale mașinilor pe benzină, dar creșterea a încetinit brusc. De la 40,7% creștere în 2024, trendul de anul trecut a fost tot ascendent, dar cu doar 17,6%. Și cererea internă a scăzut în ultimul trimestru, deoarece multe orașe și provincii au redus sau suspendat subvențiile guvernamentale pentru schimbul de autoturisme.

Producătorul chinez de autovehicule BYD a înregistrat cea mai slabă creștere a vânzărilor din ultimii cinci ani în 2025, dar vânzările în străinătate au atins un record de peste 1 milion de autovehicule. Exporturile totale de autovehicule ale Chinei au crescut cu 19,4% până la 5,79 milioane de vehicule anul trecut, în timp ce exporturile de vehicule electrice pure au crescut cu 48,8% până la 1,52 milioane de unități, potrivit datelor Asociației Chineze a Autoturismelor (CPCA).

CPCA: Urmează cel mai slab an din 2020 încoace

Prognoza CPCA privind stagnarea vânzărilor interne de autovehicule în acest an ar putea plasa piața auto din China pe calea celui mai slab an din 2020, când economia a fost perturbată de pandemie, potrivit datelor CPCA.

Subvențiile rămân plafonate la 20.000 de yuani, sau puțin sub 2.900 de dolari, pentru fiecare mașină veche schimbată cu un vehicul electric, dar schema extinsă a trecut de la o subvenție fixă la una bazată pe prețurile vehiculelor noi. Acest lucru ar putea reduce potențial stimulentele pentru vehiculele cu prețuri mai mici, care constituie cea mai mare parte a vânzărilor de mașini noi în China.

Un sondaj al Asociației Dealerilor Auto din China a arătat că 41% dintre dealerii chestionați se așteaptă la obiective de vânzări mai mici din partea producătorilor auto în 2026, iar 18,1% dintre cei chestionați prevăd o scădere de peste 10%. Totuși, producătorii rămân optimiști.

Xiaomi a vândut peste 410.000 de vehicule electrice în 2025 și își propune să vândă 550.000 de vehicule în acest an. Leapmotor se așteaptă la o creștere de 68% a volumului vânzărilor după ce vânzările sale din 2025 s-au dublat față de 2024.