Guvernul analizează mai multe scenarii pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți și pentru a evita depășirea pragului de 10 lei pe litru, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Oficialul a precizat, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că Executivul are în prezent cinci scenarii privind evoluția pieței și este pregătit să intervină dacă prețurile vor continua să crească.

Potrivit ministrului, o decizie privind eventualele măsuri ar putea fi luată chiar în cursul acestei săptămâni, pentru a preveni o majorare accentuată a prețurilor la pompă.

„Statul are pe masă cinci scenarii în funcție de cum continuă aceste evoluții. (…) Avem mecanisme să intervenim de săptămâna viitoare.

Suntem deja hotărâți să activăm diferite mecanisme care vor face tot posibilul ca să nu ajungem la o sumă cu două cifre la pompă”, a declarat Bogdan Ivan.

Reducerea accizelor, una dintre variante

Printre soluțiile analizate de Guvern se află reducerea temporară a accizelor și a altor taxe aplicate carburanților, măsură care ar putea fi implementată până la stabilizarea situației internaționale.

Ministrul Energiei a explicat că taxele și accizele reprezintă în prezent aproximativ 70% din prețul final al benzinei și motorinei, ceea ce oferă statului un anumit spațiu de intervenție pentru temperarea scumpirilor.

„Reducerea accizelor ar fi pe o perioadă limitată de timp, până când vom reveni la normal după ce se va stinge acest conflict în Orientul Mijlociu”, a spus Bogdan Ivan.

În contextul discuțiilor despre taxele aplicate carburanților, Dumitru Chisăliță, președintele Asociația Energia Inteligentă, a declarat că benzina și motorina devin tot mai puțin un produs determinat strict de piață și tot mai mult un mecanism de colectare a veniturilor la bugetul de stat.

Potrivit acestuia, nivelul ridicat al taxelor influențează semnificativ prețul final plătit de consumatori.

Creșterile din România, mai mici decât în unele țări europene

Pe de altă partea, ministrul Energiei susține că, deși prețurile carburanților au crescut în România, majorările sunt mai mici decât în alte state europene.

Potrivit lui Bogdan Ivan, în ultimele săptămâni carburanții s-au scumpit în România cu aproximativ 40 de bani pe litru, în timp ce în alte state creșterile au fost mai mari.

„Sunt țări în care avem o creștere de până la 1 leu, 1,5 lei (…) Pot să vă dau exemple din Germania, unde a crescut cu aproximativ 1 leu, în Italia cu 1,5 lei, iar în Spania cu 0,46 lei”, a declarat ministrul.

El a mai spus că evoluția relativ mai moderată a prețurilor din România se datorează și măsurilor adoptate de stat în ultimii ani pentru a combate creșterile speculative ale prețurilor.

Chiar și în aceste condiții, prețurile carburanților din România se numără printre cele mai ridicate din regiune, în special după majorarea accizelor intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026.

De exemplu, potrivit datelor din piață, benzina din Bulgaria este cu aproximativ 1,35 lei pe litru mai ieftină decât în România, diferență explicată în mare parte prin nivelul mai redus al taxelor aplicate carburanților.