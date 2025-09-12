Constructorii auto europeni presează Bruxelles-ul să regândească interdicția vânzării de automobile cu motoare pe combustie din 2035

Cei mai mari constructori europeni de automobile se întâlnesc vineri cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru un schimb de opinii cu privire la viitorul sectorului, transmite AFP, potrivit Agerpres. Suferind de pe urma concurenţei chineze acerbe şi a unei tranziţii lente spre vehiculele electrice, constructorii europeni de automobile presează Bruxelles-ul să îşi regândească obiectivele climatice ambiţioase.

Producătorii au primit o amânare a unei norme de emisii

SIgrid de Vries, directorul Asociașiei Constructorilor Europeni de Automobile, a declarat înaintea reuniunii că reglementările aplicate producătorilor sunt „mult prea rigide pentru a avea succes şi ar trebui să fie mai pragmatice”. Organizația apără interesele unui sector ce regrupează 13 milioane de locuri de muncă directe şi indirecte şi care este responsabil pentru 7% din PIB-ul european.

Aceasta va fi a treia reuniune de la Bruxelles, după ce la începutul anului Executivul comunitar a lansat un „dialog strategic” cu industria auto, pentru a o ajuta să se adapteze la provocările simultane ale electrificării, concurenţei şi tensiunilor comerciale.

O dovadă a faptului că UE este atentă la preocupările sectorului, constructorii auto au obţinut o amânare a unei norme privind emisiile de CO 2 . Însă, în prezent, aceştia din urmă se concentrează pe o importantă măsură a Comisiei, interzicerea, începând din 2035, a vânzării de noi autoturisme şi utilitare echipate cu motoare cu combustie.

Această măsură este din ce în ce mai contestată de producători, confruntaţi cu o scădere a vânzărilor de automobile electrice, de concurenţa acerbă a producătorilor chinezi, de tarifele vamale americane şi de scăderea profiturilor la nivel mondial. În prezent, constructorii europeni se concentrează pe obţinerea de „flexibilităţi” în trecerea la automobilele complet electrice.

Mai multe companii susțin obiectivul din 2035

Marţi, cancelarul german, Friedrich Merz, şi-a exprimat sprijinul pentru cererile producătorilor de automobile.

„Suntem, desigur, fundamental dedicaţi tranziţiei către mobilitatea electrică”, dar „avem nevoie de reglementări europene inteligente, fiabile şi flexibile”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul german, la deschiderea Salonului Auto Internaţional de la Munchen.

Pe de altă parte, peste 150 de companii, printre care producători de vehicule electrice, de baterii şi operatori de încărcare, văd lucrurile diferit. Astfel, luni au făcut un apel către preşedintele Comisiei Europene „să nu dea înapoi” când vine vorba de data ţintă 2035.

Potrivit statisticilor europene, transportul rutier este responsabil pentru peste 20% din emisiile de gaze cu efect de seră ale UE. Pentru William Todts, directorul ONG-ului Transport & Environment, care participă la acest „dialog strategic”, obiectivul pentru 2035 dă deja roade. El citează o dovadă în acest sens gama generoasă de vehicule electrice europene dezvăluite săptămâna aceasta la Salonul Auto de la München.

„Pentru prima dată în zece ani, germanii se pot lăuda că sunt aproape la fel de buni ca şi chinezii. (…) O fac doar datorită standardelor de emisii de CO 2 ”, a spus William Todts, directorul unui ONG.

Von der Leyen: Europa va dezvolta „vehicule electrice mici și accesibile”

La rândul său, Ursula von der Leyen a transmis semnale favorabile sectorului într-un discurs în Parlamentul European miercuri, confirmând că are în vedere revizuirea obiectivelor pentru 2035 pentru vehiculele cu emisii reduse (cum ar fi hibridele), pe care producătorii ar dori să le poată vinde în continuare după această dată.

De asemenea, Ursula von der Leyen a anunţat o iniţiativă pentru dezvoltarea de „vehicule electrice mici și accesibile” fabricate în Europa, fără a oferi detalii suplimentare în acest moment, şi a confirmat un buget de 1,8 miliarde de euro pentru accelerarea producţiei de baterii electrice pe vechiul continent.

Aceste dezbateri vin într-un moment dificil pentru producătorii auto europeni, care se confruntă cu o serie de reduceri de locuri de muncă anunţate, în special în Germania.