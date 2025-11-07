Divizia de autoturisme a producătorului suedez Volvo a anunțat că își propune o marjă de profit operațional pe termen lung de peste 8% ca parte a reorientării strategice, care include revizuirea planurilor de electrificare și producerea de mașini hibride pe o perioadă mai lungă. Potrivit Reuters, producătorul a renunțat la planul său de electrificare până în 2030, afirmând că va continua să lanseze mașini hibride pe fondul încetinirii cererii pentru EV-uri.

Colaborarea cu Geely înseamnă reduceri de costuri de aproape 2 miliarde de dolari

Având în vedere că majoritatea autovehiculelor destinate pieței americane sunt fabricate în Europa, Volvo a fost puternic afectată de tarifele de import impuse de președintele Donald Trump, dar recent a luat măsuri pentru a muta producția unor vehicule hibride în Statele Unite. Fredrik Hansson, directorul financiar al Volvo, a declarat pentru Reuters că producătorul auto nu a stabilit un termen pentru noul obiectiv, dar că colaborarea cu Geely și reducerea costurilor ar trebui să ducă la o îmbunătățire a marjei cu 2-3 puncte procentuale.

Hansson a afirmat că utilizarea aceluiași software ca și proprietarul majoritar Geely și apelarea la furnizorii de hardware ai conglomeratului chinez sunt printre elementele cheie ale programului de reducere a costurilor în valoare de 1,9 miliarde de dolari lansat de Volvo în aprilie. Volvo intenționează, de asemenea, să includă mărcile Geely în unele dintre operațiunile sale de producție, cum ar fi producția în noua fabrică din Slovacia, amânată pentru anul 2027.

Cooperare mai strânsă cu Geely pentru piața din China

Volvo l-a readus la începutul anului 2025 pe fostul CEO Hakan Samuelsson, un confident apropiat al proprietarului Geely, Li Shufu, pentru un mandat de doi ani, cu scopul de a revigora prețul acțiunilor, care atinsese un nivel record de jos, lansând rapid măsuri de reducere a costurilor și disponibilizând 3.000 de angajați cu funcții administrative.

Fredrik Hansson a declarat că esența colaborării cu Geely este aprovizionarea comună, furnizorii comuni și valorificarea poziției de „al treilea cel mai mare producător de automobile din lume”.

„Suntem pregătiți să trecem complet la electricitate atunci când clienții noștri vor fi pregătiți. Dar știm, de asemenea, că dezvoltarea este diferită în diferite regiuni. Așadar, avem nevoie de o punte mai lungă”, a declarat Fredrik Hansson, directorul financiar al Volvo.