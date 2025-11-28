Compania chineză de baterii pentru autovehicule CATL va instrui până la 4.000 de muncitori pentru a opera cea mai mare fabrică de baterii din Spania, au declarat directorii executivi la ceremonia de inaugurare a joint venture-ului dintre producătorul de baterii și Stellantis, citați de Reuters.

Obiectivul CATL: „tehnologie de vârf accesibilă pentru toată lumea”

Proiectul în valoare de 4,1 miliarde de euro, cea mai mare investiție a Chinei în Spania și susținut de 300 de milioane de euro din fondurile Uniunii Europene, evidențiază dependența Europei de tehnologia chineză, chiar dacă Bruxellesul încearcă să înăsprească regulile comerciale.

Directorii chinezi și ambasadorul Chinei în Spania au încercat să liniștească audiența formată din miniștri, oficiali și reporteri adunați la fabrica din nord-estul Spaniei, afirmând că China se angajează să împărtășească tehnologia pentru a sprijini tranziția energetică a Europei.

„Producția de baterii implică tehnologie avansată și expertiză operațională acumulată de-a lungul multor ani. Obiectivul nostru este să facem această tehnologie de vârf accesibilă pentru toată lumea”, a declarat directorul CATL pentru afaceri publice externe.

Încă trei fabrici de baterii planificate, inclusiv una a VW

Spania, al doilea producător auto din Europa, se poziționează ca un centru de producție a bateriilor datorită costurilor mai mici cu forța de muncă și prețurilor industriale la energie, care sunt cu aproximativ 20% sub media UE. Sunt planificate încă trei fabrici, inclusiv proiecte ale Envision AESC, Volkswagen PowerCo și InoBat.

Asociațiile auto europene pun presiuni pe autorități pentru cerințe mai stricte privind aprovizionarea locală cu componente, în parte pentru a le proteja de rivalii chinezi. Între timp, Comisia Europeană se pregătește să dezvăluie un nou set de măsuri pentru a susține sectorul.

Însă Spania nu dispune de cunoștințele tehnice necesare pentru producția de baterii, au declarat pentru Reuters reprezentanții sindicatelor și ai industriei auto din Aragon.

„Nu cunoaștem această tehnologie, aceste componente – nu le-am fabricat niciodată. Sunt cu ani înaintea noastră. Tot ce putem face este să observăm și să învățăm”, a declarat David Romeral, director general unei rețele de întreprinderi din industria auto din Aragon, Spania.

Personalul chinez, sub 10% din muncitorii fabricii europene CATL

Fabrica din Figueruelas, un oraș cu 1.300 de locuitori din nord-estul Spaniei, ar trebui să înceapă producția la sfârșitul anului 2026, livrând baterii fabricilor de automobile Stellantis, inclusiv uneia situate chiar lângă amplasament.

Andy Wu, directorul executiv al joint venture-ului, a refuzat să confirme informațiile potrivit cărora până la 2.000 de muncitori vor fi aduși din China pentru faza de construcție, spunând că firma încă selectează subcontractanții și este deschisă angajării de personal local.

De asemenea, se intenționează colaborarea cu universitățile pentru formarea muncitorilor spanioli și trimiterea unor angajați la baza de producție din China pentru formare suplimentară, a spus Wu.