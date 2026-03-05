Producătorul german de componente auto Continental AG a raportat pierderi nete pentru anul fiscal 2025, pe fondul scăderii veniturilor și al impactului generat de reorganizarea unor divizii ale companiei, potrivit agenției DPA, citată de Agerpres.

Compania a încheiat anul trecut cu o pierdere netă de 165 de milioane de euro, echivalentul a 0,83 euro pe acțiune, după ce în 2024 raportase un profit de 1,168 miliarde de euro, respectiv 5,84 euro pe acțiune.

Rezultatul operațional ajustat a scăzut la 2,035 miliarde de euro, față de 2,212 miliarde de euro în anul precedent. Evoluția a fost influențată în special de procesul de separare a diviziei Aumovio și de planurile privind vânzarea diviziei OESL, operațiuni care au generat un impact negativ estimat la aproximativ 1,2 miliarde de euro asupra rezultatelor financiare.

În același timp, marja de profit a coborât la 10,3%, comparativ cu 11% în anul anterior.

Vânzările au scăzut ușor

Veniturile totale ale companiei au înregistrat, de asemenea, un declin. În 2025, vânzările consolidate au ajuns la 19,676 miliarde de euro, în scădere de la 20,077 miliarde de euro în 2024.

În ciuda rezultatelor mai slabe, compania a anunțat că va distribui dividende de 2,70 euro pe acțiune pentru anul fiscal 2025.

Pentru anul fiscal 2026, Continental estimează că mediul de piață va rămâne volatil, potrivit comunicatului companiei.

În segmentul de anvelope pentru autoturisme, grupul se așteaptă la o creștere a vânzărilor de până la 2%. În același timp, compania anticipează că producția globală de automobile și vehicule comerciale ușoare ar putea scădea cu aproximativ 0,2% sau, în cel mai bun caz, să stagneze.

Pentru întregul grup, Continental prognozează vânzări consolidate între 17,3 și 18,9 miliarde de euro în 2026, cu o marjă de profit estimată între 11% și 12,5%.

Compania a precizat că aceste estimări nu includ eventualele efecte ale conflictului militar din Orientul Mijlociu, care ar putea influența evoluția piețelor energetice și a lanțurilor de aprovizionare.

Presiuni asupra industriei auto germane

Continental se numără printre marile grupuri industriale din Germania care resimt presiunea transformărilor din sectorul auto, în special tranziția către tehnologii mai puțin poluante.

Schimbarea este considerată una dificilă pentru industria auto germană, care s-a dezvoltat timp de decenii în jurul producției de automobile cu motoare cu combustie internă, susținută de o rețea extinsă de furnizori locali de componente.