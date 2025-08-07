Creștere neașteptată pentru grupul Chery în Fortune Global 500 / Ascensiune de 152 de poziții pentru chinezi / Scăderi în top pentru producătorii germani

Topul Fortune Global 500 a fost publicat la nivel global, iar, în contextul provocărilor prin care piața auto trece la nivel mondial, producătorul auto chinez Chery a crescut în clasament cu 152 de poziții față de anul trecut. Conform clasamentului, Francezii de la Renault au avansat și ei în clasament, în comparație cu producătorii germani listați.

Ascensiune spectaculoasă pentru Chery

Cea mai mare creștere în clasamentul Fortune Global 500 a unui producător auto îi este atribuită grupului Chery, care a urcat pe poziția 223, un salt de 152 de locuri față de anul trecut. Conform unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, Chery a fost considerat „«outsider-ul» surpirză al listei (…), debutând pe locul 385”. Producătorul declară că a surprins „în mod constant prin apariții neașteptate și performanțe remarcabile”.

Chery a fost primul producător auto din China care a dezvoltat în mod independent un motor pentru autoturisme, iar sistemul de propulsie hibridă Chery Super Hybrid poate ajunge la autonomii de până la 1.200 de kilometri, datorită unui motor termic eficient. Producătorul mai spune că a reușit să păstreze poziția de top privind exporturile auto din China timp de 22 de ani și este, totodată, compania chineză cu peste 5 milioane de vehicule livrate în afara granițelor.

Scăderi în clasament pentru producătorii germani

Vânzările Chery au crescut la 2,6 milioane de unități, iar veniturile anuale au crescut cu peste 100 de miliarde RMB (aproximativ 12 miliarde de euro). Lucian Dumitrescu, Product Manager al rețelei de dealeri care distribuie autoturismele Chery în România, a declarat exclusiv pentru TechRider.ro că mai mulți dealeri sunt interesați de modelele chinezești, „poate printre cei mai mari”.

Conform clasamentului, se observă o creștere de 22 de poziții pentru grupul Renault și 4 poziții pentru General Motors. Ford și Toyota stagnează, iar Volkswagen scade cu un loc. Cele mai mari scăderi le observăm la Mercedes-Benz și BMW, cu 6 respectiv 8 poziții în jos, dar și Stellantis, care a scăzut cu 12 poziții.

Fortune Global 500 este un clasament al celor mai mari companii din lume după cifra de afaceri, întocmit de prestigioasa revistă de afaceri Fortune. Clasamentul este calculat în funcție de veniturile totale ale fiecărei companii obținute într-un an fiscal.