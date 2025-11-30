Constructorii auto din China au găsit o strategie eficientă pentru expansiunea pe piața europeană: în loc să-și construiască propriile rețele de distribuție, au convins cei mai importanți dealeri din Europa să le comercializeze vehiculele, relatează Automotive News Europe.

Giganții europeni mizează pe mărci din China

Cei mai mari distribuitori de autovehicule de pe continent au semnat deja parteneriate cu producători chinezi, atrași de potențialul comercial al acestor mașini.

Emil Frey, liderul european în distribuția de vehicule cu venituri de 18 miliarde euro în 2024 și vânzări de 640.000 de unități (noi și second-hand) prin peste 1.000 de showroom-uri, reprezintă deja Chery, Xpeng și Great Wall Motor. Compania distribuie 53 de mărci auto, conform datelor ICDP.

Pe locul doi se situează Penske Automotive, cu afaceri de peste 10 miliarde euro, care a încheiat acorduri pentru comercializarea modelelor Geely și Chery și pregătește deschiderea primelor centre de vânzări.

Hedin Group, al treilea mare jucător european specializat în distribuție, comercializează deja vehicule BYD, Hongqi și Xpeng în mai multe state europene.

O strategie câștigătoare pentru ambele părți

Această abordare s-a dovedit inspirată pentru producătorii chinezi, care au evitat astfel procesul complicat, costisitor și riscant de construire a propriilor rețele de dealeri.

Grupurile europene negociază comisioane avantajoase din prețurile de vânzare, iar presiunea producătorilor asiatici de a intra rapid pe piață le oferă și alte beneficii: nu li se cer investiții majore, iar uneori expun vehiculele fără obligația de a le cumpăra în avans.

Un reprezentant al unei companii distribuitoare, citat de Automotive News, explică simplu strategia: „Lipim literalmente o siglă Chery sau Geely pe fațada clădirii. Dacă are sens și putem crește, excelent. Dacă nu are, nu am investit prea mult în asta. Nu este nimic mai mult decât să încercăm să vedem ce se întâmplă”.

Rezultate în creștere pe piața europeană

Strategia dă roade: mărcile chinezești au ajuns la 5% din vânzările de autovehicule în Europa în 2025, cu un vârf de peste 7% în septembrie.

Pe piețele majore – Germania, Marea Britanie, Spania și Italia – volumele vândute de producătorii chinezi s-au apropiat de cele ale mărcilor japoneze și au depășit în anumite cazuri vânzările Tesla. Aceste mărci atrag din ce în ce mai mulți cumpărători nemulțumiți de prețurile practicate de constructorii europeni.

Rolul crucial al dealerilor independenți

Cele mai mari 50 de grupuri independente de distribuție au avut o contribuție esențială la aceste rezultate. Acestea acoperă acum aproximativ 15% din totalul vânzărilor de autovehicule din Europa, în creștere semnificativă față de 10% în 2013.

Extinderea s-a realizat în principal pe seama rețelelor oficiale ale producătorilor auto, dar și prin achiziționarea afacerilor mai mici.

Conform ICDP, cifra de afaceri cumulată a acestor 50 de companii a atins 170 miliarde euro în 2024, cu vânzări totale de 5,14 milioane de vehicule noi și rulate. Din acestea, 2,4 milioane au fost mașini noi vândute clienților particulari, iar 2,1 milioane au fost vehicule second-hand, comercializate prin peste 8.000 de showroom-uri și puncte de vânzare.