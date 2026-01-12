Dacia a încheiat anul 2025 cu vânzări record de autoturisme, în pofida scăderilor de pe unele piețe majore

Dacia a raportat în 2025 un nou maxim istoric al vânzărilor de autoturisme, înregistrând o creștere la nivel european și global, în pofida scăderilor consemnate pe câteva dintre cele mai mari piețe ale sale, precum Franța, Italia și Marea Britanie, scrie Profit.ro.

Vânzările Dacia pe principalele opt piețe europene – Franța, Italia, Germania, Spania, România, Marea Britanie, Belgia și Polonia – au crescut per ansamblu cu aproximativ 2%, atingând un volum total de 498.000 de autoturisme. Rezultatul este cu peste 9.000 de unități mai mare decât cel din 2024 și a susținut avansul mărcii atât la nivel european, cât și global.

Creșterea a fost susținută de modelele consacrate Sandero, Duster și Jogger, dar și de noul Bigster, care a atras un număr important de clienți noi în showroom-uri.

Evoluții mixte pe piețele majore

Franța, cea mai mare piață pentru Dacia, a înregistrat o scădere de aproape 4%, până la 139.305 autoturisme vândute. În Italia, a doua piață ca volum, livrările au scăzut cu 2%, la 95.300 de unități, iar în Marea Britanie declinul a fost de 4,6%, cu aproximativ 30.000 de vehicule comercializate.

Aceste scăderi au fost compensate de creșteri consistente pe alte piețe europene. În Spania, vânzările au avansat cu peste 20%, până la 65.800 de unități, poziționând marca pe locul șase. Germania a consemnat un plus de 3,1%, cu 73.700 de autoturisme vândute, România a raportat o creștere de 3%, până la 45.700 de unități, Belgia un avans de 5%, cu 25.700 de vehicule, iar Polonia o creștere de 2%, până la 22.400 de unități.

Cele opt piețe majore au generat peste 70% din vânzările europene ale Dacia, având o influență decisivă asupra rezultatului anual.

Final de an mai slab din cauza lansărilor și a competiției

În luna decembrie, vânzările europene au scăzut sub pragul de 50.000 de unități, atât în Europa, cât și la nivel global, inclusiv pe piețele din Africa de Nord și zona Mediteranei. Declinele au fost influențate și de baza ridicată de raportare din decembrie 2024, când fuseseră înmatriculate peste 66.000 de autoturisme.

Potrivit Profit.ro, această evoluție a avut trei cauze principale: lansarea simultană a mai multor facelift-uri și motorizări noi, care a determinat mulți clienți să amâne decizia de achiziție, migrarea modelului Duster către marca Renault pe anumite piețe, precum Turcia, și intensificarea competiției, în special din partea mărcilor chineze cu prețuri competitive.

Bigster, succes comercial cu efecte interne

Dacia a înregistrat și unele dezechilibre interne în gamă, generate de succesul modelului Bigster. Deși acesta a atras clienți noi, o parte din vânzări a provenit din canibalizarea modelelor Duster și Jogger.

Rezultat anual istoric

Pe întreg anul 2025, datele preliminare arată că Dacia a vândut aproximativ 695.000 de autoturisme, în creștere cu circa 3% față de 2024, când livrările s-au situat la 676.340 de unități. Rezultatul reprezintă un record pentru segmentul de autoturisme din istoria mărcii și depășește nivelul atins în 2019, de aproximativ 690.500 de unități.

Cel mai vândut model a fost și în 2025 Sandero, cu circa 300.000 de unități livrate, urmat de Duster, cu aproximativ 200.000 de vehicule. Bilanțul oficial al vânzărilor Dacia pentru 2025 va fi comunicat la finalul lunii, odată cu raportul financiar al grupului Renault.