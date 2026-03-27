Dacia a înregistrat o scădere de peste 30% a vânzărilor în Europa în primele două luni din 2026, însă compania susține că declinul este unul temporar și explicabil printr-un cumul de factori conjuncturali.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit explicațiilor oferite de reprezentanții Dacia pentru publicația franceză Automobile Magazine, unul dintre principalii factori a fost blocajul logistic din zona Strâmtoarea Gibraltar.

Condițiile meteorologice nefavorabile au afectat transporturile maritime din Maghreb, unde sunt produse modele precum Dacia Sandero și Dacia Jogger.

În consecință, mii de vehicule au rămas blocate în tranzit, iar peste 4.000 de camioane au fost întârziate în Europa, ceea ce a dus la amânarea livrărilor și, implicit, la scăderea înmatriculărilor, indicatorul folosit în statistici.

Schimbări tehnice și probleme de aprovizionare

Pe lângă dificultățile logistice, compania a trecut printr-o perioadă de actualizare a gamelor de motorizări, în contextul adaptării la noile standarde de emisii.

În același timp, au fost semnalate dificultăți de aprovizionare cu anumite componente, inclusiv cutii de viteze automate, ceea ce a contribuit la încetinirea ritmului de livrare.

Dacia Bigster, semnale pozitive la debut

În contrast cu scăderea temporară a vânzărilor, noul SUV Dacia Bigster pare să fi avut un start solid pe piață.

Producătorul indică un nivel ridicat al comenzilor, în special pe segmentul de retail (clienți persoane fizice), unde marca are tradițional o pondere importantă.

În Germania, modelul s-ar afla chiar în topul comenzilor din segmentul C, concurând direct modele consacrate precum Volkswagen Tiguan.

Deși contextul de piață rămâne dificil, Dacia susține că rezultatele slabe din debutul anului reflectă mai degrabă întârzieri de livrare decât o scădere reală a cererii.

Compania mizează pe revenirea vânzărilor în lunile următoare, pe măsură ce problemele logistice și de producție vor fi rezolvate, iar noile modele vor ajunge efectiv la clienți.