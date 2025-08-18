Echipa concediată de Elon Musk și-a deschis o nouă companie / Hubber va instala încărcătoare Tesla Supercharger în mediul urban

La un an după ce Elon Musk a anunțat că a concediat întreaga echipă Supercharger anul trecut, mai mulți membri ai fostei echipe și-au deschis o companie de instalare a încărcătoarelor Tesla. Publicația Electrek vorbește despre compania Hubber, care va folosi experiența fondatorilor săi în instalarea stațiilor de încărcare în mediul urban.

Decizia nebunească a lui Elon Musk

Anul trecut, Elon Musk a anunțat că a demis întreaga echipă responsabilă de rețeaua de încărcătoare pentru Tesla Supercharger. Rebecca Tinucci, director senior al Tesla pentru încărcarea vehiculelor electrice cu o vechime de șase ani în companie, a părăsit compania la finalul lunii aprilie a anului trecut, împreună cu aproape toată echipa sa de încărcare de 500 de persoane.

Tinucci a fost responsabilă de activitatea de încărcare a vehiculelor electrice a Tesla, inclusiv de Supercharger, ceea ce înseamnă că reducerea echipei poate reflecta o schimbare de direcție pentru Tesla. Compania a reușit cu succes să convingă producătorii să adopte priza NACS, un efort condus de Tinucci.

Acum, trei dintre cei care au părăsit echipa Tesla și-au înființat o nouă companie. Harry Fox, Connor Selwood și Hugh Leckie sunt fondatorii companiei Hubber. Aceștia s-au cunoscut la Tesla și au supravegheat împreună lansarea a 100 de stații Supercharger, cu un total de 1.200 de încărcătoare în Marea Britanie și Irlanda.

Noua companie va rezolva „decalajul de încărcare urbană”

Compania nou-înființată vrea să se axeze pe rezolvarea „decalajului de încărcare urbană”. Hubber se descrie ca fiind cel mai important specialist din Regatul Unit în încărcarea urbană a mașinilor electrice. Compania „achiziționează și dezvoltă locații urbane de primă mână, pentru a le transforma în centre de încărcare la scară largă”. Totodată, aceasta combină „cunoștințele aprofundate în materie de conectare la rețea, cu o capacitate dovedită de a furniza rapid infrastructuri complexe”.

O mare parte din traficul din orașele britanice este ocupat de taxiuri și vehicule de curierat, iar acestea tind să aibă o utilizare mai intensă decât mașinile de navetă, astfel încât trebuie încărcate mai des. Hubber afirmă că taxiurile se încarcă de cinci ori mai des decât vehiculele private, ceea ce înseamnă că vor avea nevoie de mai mult acces la stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice.

În esență, Hubber caută locații pe care alți dezvoltatori le-ar putea ignora, cum ar fi vechile depozite sau benzinării, și încearcă să găsească modalități de a le transforma în locații ideale pentru încărcarea rapidă. Datorită experienței co-fondatorilor săi la Tesla, Hubber va cumpăra locații, le va transforma în locații pregătite pentru încărcare și va oferi locația ideală pe care și-ar fi dorit-o în timpul petrecut la compania lui Elon Musk.

Prima locație Hubber se va deschide săptămâna viitoare, pe 20 august, în sudul Londrei. Va avea 12 stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu 3 încărcătoare cu două capete de 150 kW și trei de 300 kW. Locul va fi operat de compania RAW charging, care va oferi încărcare rapidă gratuită în prima săptămână de funcționare.