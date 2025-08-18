dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
2 minute de citit
Nu sunt comentarii

Echipa concediată de Elon Musk și-a deschis o nouă companie / Hubber va instala încărcătoare Tesla Supercharger în mediul urban

Daniel Simion
18 august 2025
Sursa foto: Pexels/Chad Russell
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

La un an după ce Elon Musk a anunțat că a concediat întreaga echipă Supercharger anul trecut, mai mulți membri ai fostei echipe și-au deschis o companie de instalare a încărcătoarelor Tesla. Publicația Electrek vorbește despre compania Hubber, care va folosi experiența fondatorilor săi în instalarea stațiilor de încărcare în mediul urban.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Decizia nebunească a lui Elon Musk

Anul trecut, Elon Musk a anunțat că a demis întreaga echipă responsabilă de rețeaua de încărcătoare pentru Tesla Supercharger. Rebecca Tinucci, director senior al Tesla pentru încărcarea vehiculelor electrice cu o vechime de șase ani în companie, a părăsit compania la finalul lunii aprilie a anului trecut, împreună cu aproape toată echipa sa de încărcare de 500 de persoane.

Tinucci a fost responsabilă de activitatea de încărcare a vehiculelor electrice a Tesla, inclusiv de Supercharger, ceea ce înseamnă că reducerea echipei poate reflecta o schimbare de direcție pentru Tesla. Compania a reușit cu succes să convingă producătorii să adopte priza NACS, un efort condus de Tinucci.

Acum, trei dintre cei care au părăsit echipa Tesla și-au înființat o nouă companie. Harry Fox, Connor Selwood și Hugh Leckie sunt fondatorii companiei Hubber. Aceștia s-au cunoscut la Tesla și au supravegheat împreună lansarea a 100 de stații Supercharger, cu un total de 1.200 de încărcătoare în Marea Britanie și Irlanda.

Noua companie va rezolva „decalajul de încărcare urbană”

Compania nou-înființată vrea să se axeze pe rezolvarea „decalajului de încărcare urbană”. Hubber se descrie ca fiind cel mai important specialist din Regatul Unit în încărcarea urbană a mașinilor electrice. Compania „achiziționează și dezvoltă locații urbane de primă mână, pentru a le transforma în centre de încărcare la scară largă”. Totodată, aceasta combină „cunoștințele aprofundate în materie de conectare la rețea, cu o capacitate dovedită de a furniza rapid infrastructuri complexe”.

O mare parte din traficul din orașele britanice este ocupat de taxiuri și vehicule de curierat, iar acestea tind să aibă o utilizare mai intensă decât mașinile de navetă, astfel încât trebuie încărcate mai des. Hubber afirmă că taxiurile se încarcă de cinci ori mai des decât vehiculele private, ceea ce înseamnă că vor avea nevoie de mai mult acces la stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice.

Sursa foto: Hubber

În esență, Hubber caută locații pe care alți dezvoltatori le-ar putea ignora, cum ar fi vechile depozite sau benzinării, și încearcă să găsească modalități de a le transforma în locații ideale pentru încărcarea rapidă. Datorită experienței co-fondatorilor săi la Tesla, Hubber va cumpăra locații, le va transforma în locații pregătite pentru încărcare și va oferi locația ideală pe care și-ar fi dorit-o în timpul petrecut la compania lui Elon Musk.

Prima locație Hubber se va deschide săptămâna viitoare, pe 20 august, în sudul Londrei. Va avea 12 stații de încărcare pentru vehicule electrice, cu 3 încărcătoare cu două capete de 150 kW și trei de 300 kW. Locul va fi operat de compania RAW charging, care va oferi încărcare rapidă gratuită în prima săptămână de funcționare.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...