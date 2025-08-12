dark
Exodul managementului Tesla continuă / Piero Landolfi, directorul de servici al Tesla, părăsește compania lui Elon Musk

Redacția TechRider
12 august 2025
Sursa foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / AFP / Profimedia
Piero Landolfi, directorul de servicii al Tesla pentru piața nord-americană, a părăsit producătorul de vehicule electrice după aproape nouă ani, alăturându-se valului de plecări din rândul directorilor Tesla, relatează Reuters.

Landolfi s-a alăturat companiei Nimble

Landolfi spune că plecarea de la Tesla a fost dificilă din cauza „mentalității bazate pe principiul fundamental și pe realizarea obiectivelor” din cadrul companiei. Într-o postare pe LinkedIn, acesta spune că este timpul pentru un nou început, iar acesta vine sub forma angajării la compania Nimble, specializată în robotică AI și tehnologie autonomă de comerț electronic. Acesta a intrat pe postul de vicepreședinte senior al operațiunilor, conform profilului său de LinkedIn.

Demisia sa este cea mai recentă dintr-o serie de plecări de la producătorul de mașini electrice. Troy Jones, directorul de vânzări Tesla în America de Nord, a părăsit la rândul său compania, după 15 ani de activitate în cadrul acesteia. Totodată, Omead Afshar, confident al lui Elon Musk și responsabil de operațiunile de vânzări pentru America de Nord și Europa, a plecat și el.

Eliminarea subvenției federale va duce la „câteva trimestre dificile”

Producătorul de vehicule electrice american a înregistrat cea mai mare scădere trimestrială a vânzărilor din ultimul deceniu și un profit care nu a atins țintele Wall Street în iulie. Cu toate acestea, marja de profit din producția de mașini a fost mai bună decât se temeau mulți analiști.

Musk a declarat că reducerea sprijinului acordat de guvernul SUA producătorilor de vehicule electrice ar putea duce la „câteva trimestre dificile” pentru Tesla, înainte ca valul de venituri din software-ul și serviciile de conducere autonomă să înceapă la sfârșitul anului viitor.

