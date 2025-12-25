Exporturile auto din Germania, afectate puternic de tarifele impuse de Trump

Exporturile de autoturisme produse în Germania către Statele Unite au scăzut cu aproape 14% în primele trei trimestre ale anului. Reuters titrează că acesta, alături de sectorul chimic al Germaniei, este cel mai afectat sector, ca urmare a războiului comercial declanșat de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

În cadrul unui acord între Washington și Bruxelles, SUA au stabilit o taxă de bază de 15% pentru mașinile din Europa începând cu 1 august, semnificativ mai mică decât rata inițială de 25% impusă de Trump, care se adăuga la taxa existentă de 2,5%. Companiile germane de inginerie s-au confruntat, de asemenea, cu dificultăți în cadrul regimului tarifar.

Un studiu citat de Reuters arată că exporturile din acest sector către SUA au scăzut cu 9,5% în primele nouă luni ale anului 2025. Exporturile de mașini sunt supuse unui tarif american de 50% pentru produsele din oțel și aluminiu.

Toate sectoarele din Germania se confruntă cu scăderi ale exporturilor către SUA, media fiind de 7,8% față de primele trei trimestre ale anului trecut. Acest declin vine după o creștere de aproape 5% în perioadele comparabile din 2016 și până în 2024. Samina Sultan, autoarea studiului citat de publicația americană, afirmă că este „puțină probabilă” o redresare a exporturilor germane către SUA.