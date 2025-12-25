dark
Exporturile auto din Germania, afectate puternic de tarifele impuse de Trump

Daniel Simion
25 decembrie 2025
Exporturile de autoturisme produse în Germania către Statele Unite au scăzut cu aproape 14% în primele trei trimestre ale anului. Reuters titrează că acesta, alături de sectorul chimic al Germaniei, este cel mai afectat sector, ca urmare a războiului comercial declanșat de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

În cadrul unui acord între Washington și Bruxelles, SUA au stabilit o taxă de bază de 15% pentru mașinile din Europa începând cu 1 august, semnificativ mai mică decât rata inițială de 25% impusă de Trump, care se adăuga la taxa existentă de 2,5%. Companiile germane de inginerie s-au confruntat, de asemenea, cu dificultăți în cadrul regimului tarifar.

Un studiu citat de Reuters arată că exporturile din acest sector către SUA au scăzut cu 9,5% în primele nouă luni ale anului 2025. Exporturile de mașini sunt supuse unui tarif american de 50% pentru produsele din oțel și aluminiu.

Toate sectoarele din Germania se confruntă cu scăderi ale exporturilor către SUA, media fiind de 7,8% față de primele trei trimestre ale anului trecut. Acest declin vine după o creștere de aproape 5% în perioadele comparabile din 2016 și până în 2024. Samina Sultan, autoarea studiului citat de publicația americană, afirmă că este „puțină probabilă” o redresare a exporturilor germane către SUA.

