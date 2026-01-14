Exporturile auto ale Chinei au crescut cu 21% anul trecut, în urma majorării livrărilor de vehicule electrice (EV), dar cererea pe plan intern a încetinit, transmit Xinhua şi AP, citate de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Confruntaţi cu o concurenţă acerbă şi o piaţă internă supraaglomerată, producătorii auto din China au accelerat vânzările pe plan global.

În condiţiile extinderii suplimentare pe pieţele externe, în 2025 exporturile de vehicule propulsate cu forme noi de energie (NEV), cum ar fi EV şi hibride plug-in, s-au dublat faţă de 2024, ajungând la 2,6 milioane de unităţi, arată datele publicate miercuri de Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM).

Per total, exporturile de vehicule din China au depăşit şapte milioane de unităţi anul trecut, un avans de 21% faţă de 2024.

Analiştii se aşteaptă ca tendinţa să continue în acest an, ca o reacţie a producătorilor auto chinezi împotriva intensificării războiului preţurilor pe piaţa internă. Piaţa auto chineză este cea mai mare din lume dar cererea a încetinit în ultimele luni.

Pe ansamblul anului trecut, vânzările de automobile în China au crescut cu 6%, la 24 milioane de unităţi. Dar în decembrie vânzările au scăzut în ritm anual cu 18%, pe fondul reducerii subvenţiilor guvernamentale.

Analiştii de la Deutsche Bank au estimat recent că anul acesta exporturile Chinei de automobile vor creşte cu 13% faţă de 2025.

Probabil destinaţiile cheie de export vor rămâne Rusia, America Latină, Orientul Mijlociu, Europa şi Asia de Sud-Est, care împreună sunt responsabile pentru aproximativ 70% din volumele exportate în 2025, apreciază analiştii.

Grupul chinez BYD a depăşit Tesla, devenind cel mare mare producător mondial de vehicule electrice în 2025. Dar în decembrie BYD a livrat doar 420.398 de unităţi, un declin anual de 18%.

Producţia auto totală a Chinei a ajuns anul trecut la 34,531 milioane de unităţi, un avans de 10,4% faţă de 2024, în timp ce vânzările totale au urcat în ritm anual cu 9,4%, la 34,4 milioane de unităţi.

De asemenea, producţia şi vânzările de vehicule propulsate cu forme noi de energie au totalizat anul trecut 16,626 milioane de unităţi şi, respectiv, 16,49 milioane de unităţi, reprezentând creşteri anuale de 29% şi, respectiv, 28,2%, arată datele CAAM.

Conform estimărilor firmei de consultanţă AlixPartners, mărcile auto din China vor fi responsabile pentru 30% din piaţa auto globală până în 2030, faţă de 21% anul trecut.