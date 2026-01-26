dark
Șeful Volkswagen avertizează că grupul german nu va putea construi noua fabrică Audi din SUA fără reducerea taxelor vamale

Redacția TechRider
26 ianuarie 2026
Sursa foto: Audi
Grupul german Volkswagen AG nu va putea construi planificata fabrică pentru marca sa premium Audi în Statele Unite dacă taxele vamale rămân neschimbate, a declarat directorul general Oliver Blume, într-un interviu acordat publicaţiei Handelsblatt, transmite DPA, citată de Agerpres.

Blume a subliniat că „ţinând cont de povara nemodificată a taxelor vamale, mari investiţii suplimentare nu pot fi finanţate”. Acesta a mai adăugat că sunt necesare și condiţii de afaceri stabile și predictibile pentru a susține investițiile.

În 2023, Audi analiza înfiinţarea unei fabrici în SUA, mizând pe subvenţii guvernamentale care ar fi făcut unitatea profitabilă. Totuşi, politica comercială a administraţiei Trump a generat pierderi de 2,1 miliarde de euro pentru Volkswagen în primele nouă luni ale anului 2025, potrivit lui Blume.

În paralel, Blume a prezentat strategia VW pentru SUA și oportunităţile de creştere, menţionând că obiectivul anterior de 10% cotă de piaţă este acum depăşit și că grupul trebuie să acţioneze gradual.

În 2025, Volkswagen AG a vândut 8,98 milioane vehicule la nivel global, în scădere cu 0,5% faţă de 2024. Vânzările din China au scăzut cu 8%, la 2,69 milioane unităţi, iar cele din America de Nord au înregistrat un declin de 10,4%, afectate de taxele vamale. În schimb, Europa a înregistrat o creştere de 3,8% (3,38 milioane vehicule), iar America de Sud de 11,6% (663.000 unităţi).

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

