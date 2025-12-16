Ford Motor va include în rezultatele sale financiare cheltuieli excepționale în valoare de aproximativ 19,5 miliarde de dolari, ca urmare a unei restructurări ample a priorităților de business și a reducerii investițiilor în vehicule complet electrice, potrivit CNBC.

Constructorul auto a precizat că cea mai mare parte a acestor cheltuieli va fi recunoscută în trimestrul al patrulea. Pe lângă ajustările contabile, Ford estimează ieșiri de numerar de aproximativ 5,5 miliarde de dolari până în 2027. Cea mai mare parte a acestor plăți este programată pentru anul viitor.

Compania a subliniat că aceste cheltuieli excepționale vor afecta rezultatul net raportat, dar nu vor influența câștigurile ajustate. În același timp, Ford a anunțat o revizuire în creștere a estimării pentru profitul operațional ajustat (EBIT) din 2025, la aproximativ 7 miliarde de dolari. Valoarea este în linie cu ținta stabilită la începutul anului, înainte ca prognoza să fie redusă în luna octombrie la un interval de 6–6,5 miliarde de dolari.

Depreciere de 8,5 miliarde în zona vehiculelor electrice

O componentă importantă a cheltuielilor anunțate este reprezentată de deprecierea activelor din zona vehiculelor electrice. Ford a indicat că aproximativ 8,5 miliarde de dolari provin din ajustări contabile legate de aceste investiții. Măsurile reflectă schimbări semnificative în strategia de dezvoltare a companiei.

Reorientare către vehicule hibride

Noile planuri prevăd o reorientare a investițiilor către vehicule hibride, inclusiv modele plug-in, în detrimentul extinderii accelerate a gamei de vehicule complet electrice. Ford a decis, de asemenea, să renunțe la dezvoltarea unei noi generații de camionete mari complet electrice. În schimb, compania se va concentra pe vehicule electrice mai mici, mai eficiente și mai accesibile.

În paralel, Ford va reechilibra investițiile în produsele sale de bază, precum camionetele și SUV-urile, care rămân piloni importanți ai activității sale comerciale. Aceste decizii fac parte din planul de restructurare „Ford+”, lansat în 2021 și ajustat ulterior de mai multe ori.

„Urmăm clienții acolo unde este piața”

„Am evaluat piața și am luat decizia”, a declarat CEO-ul Jim Farley într-o intervenție la CNBC. „Urmăm clienții acolo unde este piața, nu acolo unde se credea că va ajunge, ci acolo unde este astăzi.”

Piața vehiculelor electrice din Statele Unite a înregistrat o încetinire a cererii, pe fondul mai multor factori. Printre aceștia se numără și decizia administrației Trump de a încheia anticipat, în luna septembrie, programul de credit fiscal federal de 7.500 de dolari acordat cumpărătorilor de vehicule electrice. Farley a declarat că această schimbare de politică nu a fost singurul motiv din spatele deciziilor recente, dar a recunoscut că a avut un impact.

F-150 Lightning devine model cu autonomie extinsă

Ford a anunțat totodată că pick-up-ul F-150 Lightning va fi transformat într-un model cu autonomie extinsă, de tip EREV. Acesta va combina un sistem de propulsie electric cu un generator pe benzină. În plus, compania intenționează să utilizeze fabricile de baterii din Kentucky și Michigan pentru a dezvolta un nou business de stocare staționară a energiei.

„Ultimele luni au fost foarte clare pentru noi”, a spus Farley. „Vehiculele electrice din segmentul de preț ridicat, între 50.000 și 80.000 de dolari, pur și simplu nu se vindeau.”

Calea către profitabilitate până în 2029

Ford estimează că aceste schimbări vor oferi o cale către profitabilitate pentru divizia sa de vehicule electrice, Model e, până în 2029. Compania vizează îmbunătățiri anuale începând cu 2026. De asemenea, Ford se așteaptă ca noile decizii strategice să contribuie, în timp, la creșterea profitabilității diviziilor Ford Blue și Ford Pro, cu prime semnale pozitive anticipate tot din 2026.

Până în 2030, Ford estimează că aproximativ 50% din volumul său global va fi reprezentat de vehicule hibride, modele cu autonomie extinsă și vehicule complet electrice, comparativ cu 17% în 2025.

„Sunt decizii majore, despre care credem că vor avea efecte pe termen lung”, a declarat Andrew Frick, președintele diviziilor Model e și Blue. „Analizăm piața așa cum este ea astăzi, nu doar așa cum era anticipată în urmă cu cinci ani.”

Reacția pieței: acțiunile cresc cu 2%

În urma anunțului, acțiunile Ford au crescut cu aproximativ 2% în tranzacțiile after-hours. Titlurile au închis ultima ședință la 13,65 dolari, iar de la începutul anului înregistrează o creștere de aproape 40%.