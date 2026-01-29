India va reduce imediat tarifele vamale aplicate autoturismelor de lux importate din Uniunea Europeană la 30%, de la niveluri actuale de până la 110%, potrivit unui oficial guvernamental.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Măsura face parte din acordul comercial recent finalizat între New Delhi și UE și deschide o piață puternic protejată pentru producători europeni precum BMW și Mercedes-Benz, relatează Reuters.

Acordul dintre India și Uniunea Europeană, negociat timp de mai mulți ani, a fost finalizat marți și vizează reducerea tarifelor pentru majoritatea bunurilor, precum și stimularea schimburilor comerciale într-un context global marcat de incertitudini geopolitice și tensiuni comerciale crescânde. Atât India, cât și UE încearcă să-și diversifice parteneriatele economice, pe fondul politicilor comerciale imprevizibile ale Statelor Unite.

Piață uriașă, dar puternic protejată

India este a treia cea mai mare piață auto din lume, după Statele Unite și China, însă sectorul auto a fost, până în prezent, unul dintre cele mai protejate segmente ale economiei indiene. Guvernul a impus tarife de import cuprinse între 70% și 110% pentru autoturismele fabricate în străinătate, în încercarea de a sprijini producția locală.

În cadrul noului acord, India a acceptat ca, pe termen lung, tarifele de import pentru autoturismele cu un preț de import de peste 15.000 de euro să fie reduse gradual până la 10%. Autoritățile nu au publicat însă un calendar detaliat al implementării acestor reduceri.

Un înalt oficial guvernamental indian, care a solicitat anonimatul întrucât acordul este încă supus unei verificări juridice, a precizat că New Delhi a convenit să reducă imediat taxele pentru importul a până la 100.000 de autoturisme europene pe an, împărțite în trei segmente de preț.

Plafoane și tarife diferențiate în funcție de preț

Potrivit oficialului, autoturismele cu un preț de import cuprins între 15.000 și 35.000 de euro vor beneficia de un tarif vamal redus la 35%, cu un plafon anual de 34.000 de unități. Pentru vehiculele cu prețuri între 35.000 și 50.000 de euro, tariful va fi de 30%, iar volumul maxim de import va fi de 33.000 de unități pe an.

În cazul autoturismelor cu un preț de import de peste 50.000 de euro, tariful va fi, de asemenea, redus la 30%, fiind permis importul a încă 33.000 de unități anual. Cele două segmente superioare de preț vor beneficia astfel de cele mai mari reduceri tarifare comparativ cu nivelurile actuale.

Pe termen lung, limita cumulată pentru cele trei categorii va fi extinsă treptat până la 160.000 de autoturisme pe an, pe parcursul a zece ani, a mai precizat oficialul. Ministerul Comerțului din India nu a răspuns solicitărilor de a comenta public detaliile acordului.

Impact limitat asupra prețurilor, dar volum mai mare de importuri

Deși interesul pentru bunuri de lux este în creștere în rândul consumatorilor indieni – de la proprietăți imobiliare și ceasuri de lux până la produse premium pentru locuință – mașinile de lux reprezintă în continuare mai puțin de 1% din totalul celor aproximativ 4,4 milioane de autoturisme vândute în India anul trecut.

Directorii din industrie au avertizat că reducerea tarifelor este puțin probabil să se reflecte imediat în scăderi semnificative de preț pentru consumatori. În schimb, aceștia estimează că măsura va permite companiilor să introducă pe piața indiană un număr mai mare de modele și versiuni.

Pe lângă producătorii de lux, reducerea barierelor comerciale ar putea avantaja și alți constructori europeni, precum Volkswagen, Renault și Stellantis. Aceștia au susținut anterior că intensificarea schimburilor comerciale ar putea facilita transferul de tehnologie și o integrare mai strânsă a lanțurilor de aprovizionare.

Reduceri tarifare și pentru vehiculele electrice, cu aplicare întârziată

Acordul prevede și reducerea taxelor de import pentru vehiculele electrice fabricate în Europa, însă aceste măsuri vor intra în vigoare abia la cinci ani după implementarea acordului comercial. India va reduce tarifele la 30%–35% pentru un volum anual de până la 20.000 de vehicule electrice, potrivit oficialului.

Reducerile se vor aplica exclusiv vehiculelor electrice cu un preț de import de peste 20.000 de euro, o condiție menită să protejeze producătorii auto locali, precum Tata Motors și Mahindra. Similar autoturismelor cu motor cu ardere internă, tariful pentru vehiculele electrice va scădea ulterior până la 10%, în decurs de cinci ani, iar plafonul anual de import va fi majorat la 90.000 de unități.