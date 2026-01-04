dark
Livrările Rivian pentru 2025 sunt sub așteptări / Scădere de 18% față de anul precedent

Daniel Simion
4 ianuarie 2026
Sursa foto: Camille Fine / Zuma Press / Profimedia
Rivian a raportat livrări sub așteptări pentru vehiculele sale electrice, subliniind presiunea asupra cererii de EV-uri cu prețuri mai mari. Reuters transmite că producătorul pregătește un model mai ieftin, ce va fi lansat în prima jumătate a anului 2026.

Eliminarea creditului fiscal, unul dintre motivele scăderii

Rivian a livrat 42.247 de vehicule în 2025, în scădere cu aproximativ 18% față de anul precedent. Analiștii se așteptau la 42.500 de livrări pentru acest an, potrivit datelor Visible Alpha citate de Reuters. Producătorii de automobile se confruntă cu încetinirea cererii de vehicule electrice, deoarece expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari în SUA la sfârșitul lunii septembrie a dus la creșterea prețurilor.

Pentru Rivian, care vinde camioneta R1T și SUV-ul R1S la prețuri premium, contextul a amplificat atenția asupra capacității cererii de a rămâne rezistentă în timp ce compania își extinde producția. Investitorii așteaptă cu interes SUV-ul R2 al Rivian, mai mic și mai ieftin, care se preconizează că va concura cu modelul Y al Tesla, cel mai bine vândut.

Pentru al patrulea trimestru încheiat la 31 decembrie, Rivian a produs 10.974 de vehicule la fabrica sa din Normal, Illinois, și a livrat 9.745. Wall Street se aștepta la 10.050 de livrări în acest trimestru. Compania a declarat că va publica rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru și pentru întreg anul 2025 pe 12 februarie, după închiderea piețelor.

  • Daniel Simion își face debutul în presă în echipa TechRider.ro, Masterand de „Jurnalism tematic” la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, din cadrul Universității din București, el este licențiat în „Comunicare și Relații Publice”, tot la FJSC. Daniel este pasionat de jurnalism și presă de tânăr, iar lucrarea sa de licență este despre prezentarea adevărului în jurnalism în perioada campaniilor electorale. El știe tot ce mișcă în domeniul auto, dar este pasionat și de zona de tech comercială și de sporturile cu motor, în special Formula 1. Printre hobby-urile sale se numără jocurile video, serialele și filmele. Una dintre peliculele sale preferate este „F1: The Movie”, iar una dintre emisiunile pe care le urmărește săptămânal este „Last Week Tonight with John Oliver”.

