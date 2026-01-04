Livrările Rivian pentru 2025 sunt sub așteptări / Scădere de 18% față de anul precedent

Rivian a raportat livrări sub așteptări pentru vehiculele sale electrice, subliniind presiunea asupra cererii de EV-uri cu prețuri mai mari. Reuters transmite că producătorul pregătește un model mai ieftin, ce va fi lansat în prima jumătate a anului 2026.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Eliminarea creditului fiscal, unul dintre motivele scăderii

Rivian a livrat 42.247 de vehicule în 2025, în scădere cu aproximativ 18% față de anul precedent. Analiștii se așteptau la 42.500 de livrări pentru acest an, potrivit datelor Visible Alpha citate de Reuters. Producătorii de automobile se confruntă cu încetinirea cererii de vehicule electrice, deoarece expirarea creditului fiscal de 7.500 de dolari în SUA la sfârșitul lunii septembrie a dus la creșterea prețurilor.

Pentru Rivian, care vinde camioneta R1T și SUV-ul R1S la prețuri premium, contextul a amplificat atenția asupra capacității cererii de a rămâne rezistentă în timp ce compania își extinde producția. Investitorii așteaptă cu interes SUV-ul R2 al Rivian, mai mic și mai ieftin, care se preconizează că va concura cu modelul Y al Tesla, cel mai bine vândut.

Pentru al patrulea trimestru încheiat la 31 decembrie, Rivian a produs 10.974 de vehicule la fabrica sa din Normal, Illinois, și a livrat 9.745. Wall Street se aștepta la 10.050 de livrări în acest trimestru. Compania a declarat că va publica rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru și pentru întreg anul 2025 pe 12 februarie, după închiderea piețelor.