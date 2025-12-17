dark
Ford anulează un contact cu LG pentru furnizarea de baterii pentru EV-uri / Valoarea acestuia era de 6,5 miliarde de dolari

Daniel Simion
17 decembrie 2025
Sursa foto: Ford
LG Energy Solutions, din Coreea de Sud, a anunțat că Ford a reziliat un contract în valoare de 9,6 trilioane de woni, sau 6,5 miliarde de dolari, pentru furnizarea de baterii pentru vehicule electrice, titrează Reuters.

Producătorul de baterii a declarat că rezilierea a urmat unei notificări din partea companiei auto americane, după ce Ford a decis să oprească producția unor modele electrice, precum camioneta electrică F-150 Lightning. Decizia producătorului din Michigan vine ca urmare a schimbărilor de politică și a modificărilor în perspectiva cererii de vehicule electrice.

În octombrie anul trecut, LGES a semnat două contracte pentru furnizarea de baterii EV către Ford Motor în Europa, începând cu 2026 și 2027. Ford a anunțat luni că va înregistra o depreciere de 19,5 miliarde de dolari și va renunța la mai multe modele de vehicule electrice, în cel mai dramatic exemplu de până acum al retragerii industriei auto de la modelele alimentate cu baterii, ca răspuns la politicile administrației Trump și la slăbirea cererii de EV.

Săptămâna trecută, producătorul sud-coreean de baterii SK On a anunțat că a decis să pună capăt joint venture-ului cu Ford pentru fabricile comune de baterii din Statele Unite. În 2022, SK On și Ford au investit 11,4 miliarde de dolari pentru a construi fabricile comune de baterii în Statele Unite.

