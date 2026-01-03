Înmatriculările Tesla scad pe piețele europene cheie

Înmatriculările Tesla au scăzut pe unele piețe europene cheie în decembrie, dar au crescut în Norvegia, confirmând o tendință de vânzări record în Europa pentru pionierul vehiculelor electrice, în timp ce cota de piață a producătorului auto american s-a prăbușit în restul regiunii în 2025, relatează Reuters.

Marca de vehicule electrice a lui Elon Musk a înregistrat o încetinire a vânzărilor în Europa de la sfârșitul anului 2024, din cauza concurenței crescânde, a gamei sale învechite și a protestelor împotriva laudelor publice ale lui Musk la adresa personalităților politice de dreapta din Europa.

În ciuda lansării versiunilor mai ieftine ale modelelor Tesla Model Y și Model 3 în toată Europa, afacerea lui Musk sa nu și-a revenit încă.

În Franța, a treia cea mai mare piață auto din Europa după Germania și Marea Britanie, înmatriculările Tesla – un indicator al vânzărilor – au scăzut cu 66% luna trecută, la 1.942 de vehicule, potrivit datelor publicate joi de organismul francez PFA. Înmatriculările au scăzut cu 37% în Franța în 2025.

În Suedia, înmatriculările Tesla au scăzut cu 71%, ajungând la 821 de vehicule în decembrie, ceea ce a dus la o scădere de 70% în 2025, potrivit Mobility Sweden.

Acestea au scăzut și în Portugalia și Spania, cu 13% până la 1.207 mașini și, respectiv, cu 44% până la 1.794, potrivit datelor oficiale. Pentru întregul an 2025, vânzările au scăzut cu 22% în Portugalia și cu 4% în Spania.

Până în noiembrie, cota de piață a Tesla în Europa, Marea Britanie și Asociația Europeană a Liberului Schimb a scăzut la 1,7% de la 2,4% în aceeași perioadă a anului 2024, chiar dacă vânzările totale de vehicule electrice cu baterii au atins 18,8% din piață.

Cu toate acestea, în Norvegia, înmatriculările Tesla au crescut cu 89% în decembrie față de anul precedent, ajungând la 5.679 de vehicule, potrivit datelor privind înmatriculările.

Marca a avut o cotă de piață de peste 19% în țară în 2025, stabilind un nou record anual de vânzări și beneficiind de faptul că aproape toate vânzările de mașini noi din Norvegia erau electrice.