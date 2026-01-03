dark
Înmatriculările Tesla scad pe piețele europene cheie

Ștefan Munteanu
3 ianuarie 2026
Logo Tesla
Sursa foto: Chris Carlson / AP / Profimedia
Înmatriculările Tesla au scăzut pe unele piețe europene cheie în decembrie, dar au crescut în Norvegia, confirmând o tendință de vânzări record în Europa pentru pionierul vehiculelor electrice, în timp ce cota de piață a producătorului auto american s-a prăbușit în restul regiunii în 2025, relatează Reuters.

Marca de vehicule electrice a lui Elon Musk a înregistrat o încetinire a vânzărilor în Europa de la sfârșitul anului 2024, din cauza concurenței crescânde, a gamei sale învechite și a protestelor împotriva laudelor publice ale lui Musk la adresa personalităților politice de dreapta din Europa.

În ciuda lansării versiunilor mai ieftine ale modelelor Tesla Model Y și Model 3 în toată Europa, afacerea lui Musk sa nu și-a revenit încă.

În Franța, a treia cea mai mare piață auto din Europa după Germania și Marea Britanie, înmatriculările Tesla – un indicator al vânzărilor – au scăzut cu 66% luna trecută, la 1.942 de vehicule, potrivit datelor publicate joi de organismul francez PFA. Înmatriculările au scăzut cu 37% în Franța în 2025.

În Suedia, înmatriculările Tesla au scăzut cu 71%, ajungând la 821 de vehicule în decembrie, ceea ce a dus la o scădere de 70% în 2025, potrivit Mobility Sweden.

Acestea au scăzut și în Portugalia și Spania, cu 13% până la 1.207 mașini și, respectiv, cu 44% până la 1.794, potrivit datelor oficiale. Pentru întregul an 2025, vânzările au scăzut cu 22% în Portugalia și cu 4% în Spania.

Până în noiembrie, cota de piață a Tesla în Europa, Marea Britanie și Asociația Europeană a Liberului Schimb a scăzut la 1,7% de la 2,4% în aceeași perioadă a anului 2024, chiar dacă vânzările totale de vehicule electrice cu baterii au atins 18,8% din piață.

Cu toate acestea, în Norvegia, înmatriculările Tesla au crescut cu 89% în decembrie față de anul precedent, ajungând la 5.679 de vehicule, potrivit datelor privind înmatriculările.

Marca a avut o cotă de piață de peste 19% în țară în 2025, stabilind un nou record anual de vânzări și beneficiind de faptul că aproape toate vânzările de mașini noi din Norvegia erau electrice.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

