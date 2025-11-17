dark
ISIM Timișoara își cumpără SUV hibrid nou, pentru care instituția publică este dispusă să plătească 58.000 de euro

Andrei Manole
17 noiembrie 2025
Sursa foto: Freepik / DC Studio
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale (ISIM) din Timișoara a lansat o licitație pe platforma SEAP pentru achiziția unui SUV hibrid (benzină + electric) pentru care este dispus să plătească maxim echivalentul a 58.000 de euro.

Instituția publică nu precizează ce va face cu vehiculul pentru care alocă suma de 298.000 de lei.

Cu acești bani pot fi achiziționate modele de la mărci precum Toyota, Hyundai, Kia, Honda, Renault sau Dacia.

Una dintre cele mai accesibile opțiuni este o Dacia Bigster hibrid cu dotări full și motor de 155 CP, care are prețul de aproximativ 30.000 de euro. La polul opus se situează Hyundai Santa Fe Hybrid Plug-In, care cu dotări full costă în jur de 56.000 de euro.

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale este un centru de competență științifică și tehnică. ISIM Timișoara se ocupă cu cercetare-dezvoltare în domeniul sudurii, tăierii și încercărilor de materiale, incluzând metode avansate, control nedistructiv și certificări. Institutul oferă transfer tehnologic și formare profesională pentru a sprijini industria.

  • Andrei Manole este un jurnalist român specializat în tehnologie și apărare, cu articole publicate pe TechRider.ro. Analizează subiecte precum vehicule electrice, drone, securitate cibernetică și tehnică militară, combinând informații actuale cu perspective tehnice și geopolitice clare.

