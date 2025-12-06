Leapmotor raportează un record de vânzări în China în luna noiembrie și depășește Volvo la nivel global

Leapmotor, unul dintre producătorii chinezi emergenți din sectorul auto, continuă să înregistreze rezultate record pe măsură ce își extinde portofoliul și prezența internațională.

Marca — distribuită global printr-un joint-venture în care Stellantis și Leapmotor dețin părți egale — a raportat în noiembrie 70.327 de vehicule livrate, cumulând vânzări pe piața internă și exporturi. Este a șaptea lună consecutivă în care constructorul atinge volume fără precedent, cu un avans de 75% față de aceeași lună din 2024, depășind totodată rezultatele lunare ale Volvo.

După primele unsprezece luni ale anului, Leapmotor a ajuns la 536.132 de unități vândute, nivel apropiat de cel înregistrat de Dacia în același interval. Ritmul de creștere rămâne accelerat: +113% față de anul trecut. Compania a depășit deja obiectivul de 500.000 de vehicule stabilit pentru 2025 și a ridicat ținta anuală la 600.000 de unități.

Extinderea gamei a contribuit semnificativ la aceste rezultate. În China, Leapmotor a introdus în toamnă modelul compact B05 (Lafa5), SUV-ul B03X (A10) și a deschis comenzile pentru varianta cu range-extender a SUV-ului D19, echipată cu o baterie de 80 kWh — cea mai mare din gama actuală. Portofoliul companiei acoperă în prezent segmente diverse, de la micuțul T03, comercializat și în Europa, până la C16, cu opțiuni atât complet electrice, cât și hibride cu range-extender.

Pe piața europeană, Leapmotor este reprezentată de Leapmotor International, entitate la care Stellantis este acționar. Colaborarea oferă acces la rețeaua extinsă de dealeri a grupului. După ce planul de a produce modelul T03 în Polonia a fost abandonat, compania a anunțat că primul său model destinat producției locale — SUV-ul B10 — va fi asamblat în uzina Stellantis din Zaragoza începând cu 2026. Producția în Europa ar urma să reducă semnificativ prețurile finale, prin eliminarea taxelor vamale impuse vehiculelor electrice importate din China.