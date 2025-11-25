Mașinile electrificate au depășit vânzările celor pe benzină și motorină / Creștere de 4,9% a vânzărilor de mașini noi la nivel european

Vânzările de autoturisme noi în Europa au crescut cu 4,9% în octombrie, pe fondul unei creșteri în înmatriculările de mașini electrice. Potrivit datelor publicate de Asociația Europeană a Producătorilor de Automobile (ACEA), citate de Reuters, mașinile electrice le-au surclasat pe cele pe benzină și motorină.

Industria auto europeană a suferit o serie de lovituri în acest an, inclusiv tarifele comerciale impuse de președintele american Donald Trump, încetinirea pieței chineze și trecerea mai lentă decât se aștepta la vehiculele electrice.

Recent, îngrijorările legate de o potențială criză a lanțului de aprovizionare cu cipuri în jurul producătorului olandez de cipuri Nexperia au alimentat și mai mult situația.

Aproape 1,1 milioane de mașini vândute în octombrie

Cu toate că exporturile chineze de mașini electrice către Europa sunt în creștere, înmatriculările producătorilor europeni au crescut de la an la an. Înmatriculările la Volkswagen, Stellantis și Renault au crescut de la an la an cu 6,5%, 4,6% și, respectiv, 10,6%. În ciuda faptului că înmatriculările Stellantis au scăzut cu 4,7% de la începutul anului până în prezent, comparativ cu aceeași perioadă din 2024.

Vânzările Tesla au scăzut cu 48,5% față de anul trecut, în timp ce vânzările BYD au crescut cu 206,8%, deținând acum 1,6% din cota de piață, față de 0,5% în octombrie 2024. Înmatriculările SAIC Motor, deținută de chinezi, au crescut cu 35,9% față de anul trecut.

Vânzările în Uniunea Europeană, Marea Britanie și Asociația Europeană a Liberului Schimb au crescut la 1,092 milioane de mașini în octombrie, deoarece piețele sale cele mai mari, inclusiv Germania și Marea Britanie, au adăugat mai multe mașini noi decât anul trecut, potrivit datelor ACEA.

Vehiculele PHEV, cea mai mare creștere

Vânzările totale de autoturisme în UE au crescut cu 5,8%. Înmatriculările de autoturisme electrice cu baterie, hibride plug-in și hibride electrice au crescut cu 38,6%, 43,2% și, respectiv, 9,4%, reprezentând împreună aproximativ 63,9% din înmatriculările blocului, în creștere față de 55,4% în octombrie 2024.

„Cota de piață a mașinilor electrice cu baterii a atins 16,4% de la începutul anului până în prezent, dar este încă sub ritmul necesar în această etapă a tranziției”, susține ACEA.

Toate piețele importante au înregistrat scăderi în ceea ce privește benzina și motorina. Vânzările totale au crescut cu 7,8% în Germania, 0,5% în Marea Britanie, 15,9% în Spania, 2,9% în Franța și au scăzut cu 0,5% în Italia.