Criza cipurilor Nexperia a dat peste cap, din nou, lanțurile de aprovizionare din industria auto / CEO: „Nimeni nu s-a pregătit pentru perturbări geopolitice”

O fabrică situată lângă un teren plin de buruieni din sudul industrial al Chinei a devenit un punct de blocaj global pentru cipurile auto, dând peste cap un sector care, cu doar câțiva ani în urmă, susținea că nu va mai fi afectat de întreruperi în lanțul de aprovizionare. Reuters transmită că, totuși, criza care a cuprins fabrica olandeză de cipuri Nexperia a scos la iveală un punct slab: industria nu a prevăzut niciodată că cipurile cu tehnologie redusă vor deveni o pârghie pentru China împotriva Occidentului.

Nissan, Honda și Bosch, printre cei afectați de criza de la Nexperia

Guvernul olandez a preluat controlul asupra companiei Nexperia, cu sediul în Olanda, la sfârșitul lunii septembrie, invocând îngrijorarea că tehnologia sa ar putea fi transmisă proprietarului chinez Wingtech. Beijingul a ripostat prin oprirea exporturilor de cipuri Nexperia finite, ambalate la fabrica din Delta Râului Perlelor.

Săptămâna trecută, Olanda și-a schimbat cursul față de decizia de a prelua controlul asupra Nexperia, semnalând o potențială descoperire.

Din fabrica sa din Dongguan, Nexperia livrează semiconductori utilizați în toate domeniile, de la frâne auto la geamuri electrice. Acestea se vând cu câteva cenți bucata, dar lipsa lor a forțat Nissan și Honda să reducă producția și a determinat furnizorul german Bosch să reducă programul de lucru al fabricii.

Dominația Chinei ajunge și la componente banale, dar critice

Această relatare a modului în care industria s-a străduit să răspundă la criza neprevăzută se bazează pe interviuri cu o duzină de persoane, inclusiv directori din industria auto, furnizori și distribuitori de cipuri, care au descris modul în care practicile de inventariere just-in-time și diversificarea limitată a lanțului de aprovizionare au lăsat producătorii de automobile vulnerabili la șocurile geopolitice.

China a depășit dominația pe partea de tehnologie de vârf și pământuri rare, ajungând la componente banale, dar critice. În timp ce guvernul olandez a preluat controlul asupra sediului central din Nijmegen, operațiunile din China au rămas sub controlul companiei-mamă chineze a Nexperia. Un purtător de cuvânt al Wingtech a spus că Nexperia a devenit lider în industrie de când a fost achiziționată.

„Criza actuală arată că destrămarea companiilor internaționale dăunează lanțurilor de aprovizionare și pune în pericol industriile cheie”, a spus purtătorul de cuvânt al Wingtech.

Studiu de caz pentru riscul geopolitic

Cipurile Nexperia erau considerate atât de ieftine și disponibile multor companii, încât un producător auto european nu pregătea în mod normal surse alternative de aprovizionare, a declarat o persoană din cadrul producătorului auto pentru Reuters. Cipurile sunt „componente electronice foarte obișnuite, cu prețuri mici”, a spus această persoană, care, ca majoritatea celor intervievați, a vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta informații sensibile.

Episodul Nexperia arată că vulnerabilitatea strategică a producătorilor se extinde dincolo de componentele de înaltă tehnologie, este de părere Alfredo Montufar-Helu, director general al unei firme de consultanță chineze. Bosch nu avea inițial suficiente alternative pregătite, în ciuda faptului că ar fi comandat produse Nexperia în valoare de 200 de milioane de euro pe an.

Nexperia a reluat vânzările către unii distribuitori interni la sfârșitul lunii octombrie, dar a cerut plata în yuani, în loc de valutele străine utilizate anterior. Schimbarea monedei a fost o încercare evidentă a companiei chineze de a funcționa mai independent de sediul central din Olanda. Cipurile gata de livrare s-au acumulat la fabrica din Dongguan, deoarece aceasta nu a putut gestiona toate tranzacțiile în yuani, potrivit a două persoane informate în legătură cu acest subiect.

Producătorii auto nu și-au învățat lecția din pandemie

Lipsa cipurilor a arătat că producătorii de automobile nu au ținut cont de lecțiile învățate din șocul anterior, a declarat Julie Boote, analist auto britanic. Directorul de performanță al Nissan, Guillaume Cartier, susține că înlocuirea lanțurilor de aprovizionare necesită timp.

„Știu ce îmi vor spune toți: «Ah, dar nu ai învățat din trecut. Da, bine. Dar credeți că puteți schimba toate aprovizionările în trei ani?”, a declarat Guillaume Cartier, directorul de performanță al Nissan.

Toyota a dat instrucțiuni să se constituie stocuri de cipuri pentru câteva luni, ca parte a planului de continuitate a activității elaborat după devastatorul cutremur din Japonia din 2011. Un purtător de cuvânt al Toyota a declarat că există riscuri care ar putea afecta producția de vehicule și că vor continua să monitorizeze îndeaproape evoluția situației.