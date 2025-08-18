Tesla reduce la jumătate plățile lunare pentru un leasing în Marea Britanie, pe fondul scăderii drastice a vânzărilor

Șoferii britanici pot acum să cumpere prin leasing un vehicul electric Tesla la puțin peste jumătate din prețul de acum un an. The Times relatează că această mișcare vine ca urmare a dorinței companiei lui Elon Musk de a stimula vânzările în scădere din Marea Britanie. Tesla oferă reduceri de până la 40% companiilor de leasing auto.

Reducerea are la bază mai multe motive

Pe fondul scăderii cotei de piață a Tesla în Europa, în contextul în care concurența chineză prinde tot mai mult teren, compania a fost nevoită să ofere reduceri pentru a vinde mai multe unități. Totodată, aceste reduceri s-ar datora și lipsei de spațiu de depozitare pentru vehiculele Tesla din Marea Britanie, spune publicația americană.

Astfel, o Tesla Model 3 poate fi luat prin leasing pentru 252 de lire sterline, plus TVA, pentru o perioadă contractuală de 36 de luni. În comparație, șoferii britanici trebuiau să plătească anul trecut între 600 și 700 de lire sterline pe lună pentru un sedan electric. Un SUV Model Y poate fi luat cu 376,97 de lire sterline, plus TVA, iar prețul de achiziție directă este de aproximativ 60.000 de lire sterline.

Tesla nu a redus prețul de listă al modelelor sale populare, inclusiv Model 3 și Model Y, dar oferă acum și oferte de finanțare fără dobândă pentru mașinile sale în showromm-urile sale, tot pentru a stimula vânzările. Se estimează că acest lucru va costa Tesla aproximativ 6.000 de lire sterline pe o perioadă de trei ani pentru un vehicul de 40.000 de lire sterline.

Cea mai ieftină metodă de a aduce clienții în showroom-uri

Fraser Brown, directorul general al unei companii de consultanță în domeniul auto, a declarat că reducerile acordate companiilor de leasing, împreună cu alte stimulente financiare din partea dealerilor Tesla, sunt o modalitate de a vinde mai multe unități fără a scădea prețul de listă. Directorul spune că această metodă, de reducere a plăților pentru leasing, este „cea mai ieftină modalitate” de a atrage cumpărătorii, cea mai scumpă pentru companie fiind reducerea prețului de vânzare a autoturismului.

Ian Plummer, director comercial al unui partener acreditat Tesla, a recunoscut că leasing-urile pentru mașinile electrice Tesla sunt mai ieftine acum decât în anii precedenți. Tot acesta mai spune că producătorul american deține „o cotă importantă din piața vehiculelor electrice second-hand, unul din patru fiind o Tesla”.

Vânzările Tesla în Marea Britanie au scăzut cu 60% în iulie, la 987 de unități, de la 2.462 în anul precedent. Scăderea a dus cota de piață a Tesla la 0,7%, în timp ce BYD din China a revendicat 2,3% din toate înmatriculările noi, potrivit celor mai recente date ale Societății Producătorilor și Comercianților de Autovehicule din Marea Britanie.