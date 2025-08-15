Toyota va intra pe piața sud-africană a mașinilor electrice începând cu anul 2026 / Va concura cu modelele de la BYD, Volvo și BMW

Producătorul auto japonez Toyota plănuiește să lanseze trei modele complet electrice în Africa de Sud anul viitor, unde va concura cu modele de la rivalii chinezi și cei europeni. Reuters relatează că cele mai bine vândute mașini electrice pe piața sud-africană sunt cele produse de Volvo.

Toyota vinde doar hibride în Africa de Sud

Volvo domină vânzările mașinilor electrice în Africa de Sud, urmat de germanii de la BMW și Mercedes-Benz, dar producătorii chinezi prin din ce în ce mai mult avânt, ei fiind în căutare de noi piețe în contextul restricțiilor la exporturile către Statele Unite și Europa. Toyota vinde în prezent doar vehicule electrice hibride în Africa de Sud, dar deține o cotă de piață de 67% pentru vehiculele hibride și hibride plug-in în 2024, cu modele precum Corolla Cross.

CEO-ul Toyota pentru Africa de Sud, Andrew Kirby, spune că producătorul va lansa trei modele electrice la începutul anului 2026, fără a oferi detalii suplimentare. Singurul autoturism complet electric pe care Toyota îl vinde în Europa este SUV-ul bZ4X. Toyota dorește să își diversifice cât mai mult gama de modele, comercializând de la vehicule cu motoare convenționale, la electrice cu pile de combustie. Kirby a spus că japonezii pregătesc „un motor cu ardere internă neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon”.

Veniturile mici, taxele de import ridicate, disponibilitatea nesigură a energiei electrice și lipsa unei infrastructuri de încărcare suficiente au împiedicat mult timp eforturile producătorilor de a vinde vehicule electrice în Africa de Sud, a căror pondere în vânzările totale este încă foarte mică. În ceea ce privește concurența chineză, Kirby a declarat că, deși salută concurența, „este o mare provocare”, iar compania trebuie să se asigure că răspunde adecvat competiției.

„Punct de inflexiune” pentru sectorul auto sud-african

Sectorul auto din Africa de Sud se află într-un „punct de inflexiune”, conform CEO-ului Toyota pe Africa de Sud, cu volume de producție destul de constante, o scădere a conținutului local și o creștere a vânzărilor de vehicule importate. Acest lucru a determinat cei șapte mari producători auto locali, printre care Toyota, BMW, Isuzu și Volkswagen, să elaboreze un document cu recomandări de politici, care a fost trimis ministrului Comerțului și Industriei. Kirby spune că acest document se referă la modul de sprijinire și protejare a industriei locale.

Andrew Kirby speră ca „în următoarele șase luni” să se implementeze unele politici din cele propuse de producători. Toyota are operațiuni de producție în Africa de Sud, dar modelele sale complet electrice vor fi importate inițial, cu scopul de a produce unele dintre ele în Africa de Sud în cele din urmă.