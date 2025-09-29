Mercedes-Benz va folosi aluminiu cu emisii reduse de carbon pentru mașinile sale / Producătorul desfășoară un efort mai amplu de decarbonizare a operațiunilor

Producătorul auto german Mercedes-Benz intenționează să folosească aluminiu reciclat sau produs cu energie regenerabilă pentru întreaga sa gamă de vehicule electrice, anunță Reuters. Acest efort vine în contextul unei acțiuni de reducere a emisiilor de CO 2 a operațiunilor constructorului, și va începe cu noul Mercedes-Benz CLA.

Mercedes este dispus să plătească mai mult pentru sustenabilitate

Producătorul va utiliza aluminiul cu emisii reduce de CO 2 dezvoltat în parteneriat cu norvegienii de la Norsk Hydro în construcția noului CLA. Directorii executivi ai ambelor companii au declarat că această colaborare este un exemplu al modului în care producătorii de produse de consum premium pot plăti un preț suplimentar pentru materiile prime în schimbul unui profil mai ecologic.

„Desigur, există costuri suplimentare asociate utilizării unui oțel sau aluminiu cu emisii reduse de carbon. (…) Sustenabilitatea și produsele dorite, precum cele pe care le producem noi, merg pur și simplu mână în mână”, a declarat Gunnar Guthenke, vicepreședinte al departamentului de achiziții și calitate a furnizorilor Mercedes-Benz.

Cele două companii au refuzat să furnizeze cifre concrete legate de costuri, dar au declarat că noul model electric al Mercedes va produce cu 40% mai puține emisii de CO 2 decât predecesorul său cu motor cu ardere internă.

Metalul norvegian produce doar o cincime din emisiile medii globale

Eivind Kallevik, CEO al Norsk Hydro, a declarat că, deși decarbonizarea lanțurilor valorice poate fi costisitoare, parteneriatele au oferit o modalitate de a împărți povara, astfel încât aceasta să nu fie suportată doar de producători sau clienți. Acesta mai spune că observă o creștere în cererea de produse cu emisii reduse de carbon.

Metalul fabricat pentru Mercedes la Norsk Hydro pe coasta Norvegiei produce doar 3 kg de emisii de CO 2 per kilogram de aluminiu, comparativ cu media globală de 16,7 kg, au declarat companiile. Acesta include un sfert de deșeuri de aluminiu în amestec, reducând și mai mult volumul de metal primar din topitoria cu consum intensiv de energie.

Mercedes a fost criticată în trecut pentru o campanie publicitară care promova sustenabilitatea, într-un moment în care se confrunta cu un proces intentat de un grup climatic din Germania pentru impactul său asupra mediului. Procesul a fost respins de un tribunal german în 2022.