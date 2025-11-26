Piața auto din Rusia se va confrunta cu un an 2026 sumbru / Rușii cumpără mașini acum, pentru a evita taxele majorate de anul viitor

Piața auto din Rusia, aflată în declin, a dat semne slabe de redresare pe măsură ce anul 2025 se apropie de sfârșit, dar se preconizează că va atinge niveluri aproape record la începutul anului viitor, pe fondul creșterii prețurilor determinate de taxele de casare mai mari. Conform Reuters, creșterea vânzărilor de mașini noi în octombrie reflectă graba cumpărătorilor de a finaliza achizițiile înainte de intrarea în vigoare a taxelor mai mari, spun ei.

Taxele pentru toate mașinile vor crește cu 10% în Rusia

Considerată odată una dintre cele mai promițătoare piețe din Europa, cu vânzări potențiale de până la 4 milioane de mașini pe an, aceasta a fost afectată de plecarea producătorilor occidentali și de ani de rate ale dobânzii ridicate, care au crescut costul creditelor auto.

În următoarele săptămâni, cumpărătorii de vehicule noi se vor confrunta cu o creștere inevitabilă a prețurilor. Începând cu 1 decembrie, autoritățile vor majora brusc taxa de reciclare pentru mașinile puternice și scumpe, importate în principal de persoane fizice pentru uz personal. De la 1 ianuarie, taxa pentru toate mașinile va crește cu aproximativ 10%, în conformitate cu inflația.

În ciuda denumirii sale, taxa de casare nu este legată de reciclare, ci acționează ca o măsură protecționistă pentru a sprijini producătorii interni, precum Avtovaz, care a redus programul de lucru la patru zile pe săptămână pentru a lichida stocurile.

Volume anuale „aproape de niveluri critice”

În anticiparea creșterilor, vânzările din octombrie au crescut cu 35% față de luna precedentă, ajungând la 165.702 unități, deși încă cu 3,2% sub nivelul de anul trecut. Prețul mediu al unei mașini noi a atins un nivel record de 3,43 milioane de ruble, echivalentul a 37.665 de euro. În comparație, prețul mediu al unei mașini noi în România se învârte în jurul cifrei de 25.000 de euro.

După ce au scăzut la minimele post-sovietice în 2022, primul an al războiului, vânzările au început să se redreseze. Marile câștigătoare au fost mărcile chinezești, care au vândut aproape 1 milion de mașini în Rusia în 2024, din vânzările totale de 1,57 milioane de unități. De la acel vârf, piața a scăzut cu aproape 20% în primele 10 luni ale anului 2025, până la 1,06 milioane de vehicule, și se preconizează că va rămâne sub nivelurile anterioare, în ciuda creșterii de la sfârșitul anului.

Alexei Podshchekoldin, președintele Asociației Dealerilor Auto Ruși, a declarat pentru Reuters că volumele anuale sunt deja „aproape de niveluri critice, la aproximativ 1,3 milioane de unități”, iar lunile ianuarie-februarie vor vedea vânzări în scădere cu 5-10%.

Ce cred clienții ruși despre majorarea de prețuri

Asociația Întreprinderilor Europene (AEB) se așteaptă ca vânzările din 2025 să depășească previziunile anterioare de 1,28 milioane, datorită achizițiilor efectuate înainte de majorare, dar totuși să înregistreze o scădere de aproximativ 22%. AEB a declarat că o creștere iminentă a taxei pe valoarea adăugată de la 20% la 22% în 2026 adaugă o presiune suplimentară, întrucât Rusia încearcă să acopere un deficit bugetar în creștere și să finanțeze cheltuielile militare.

„Prețurile mașinilor vor crește semnificativ din cauza taxei, iar dacă cineva are nevoie să cumpere o mașină, o va face acum, pentru că oamenii știu că prețurile nu vor scădea niciodată”, a declarat Sergei, director de vânzări la un important dealer auto.

Denis, un cumpărător care a achiziționat un Infiniti QX50, a declarat că dealerul său l-a avertizat că, dacă ar fi așteptat, l-ar fi costat aproximativ 7,2 milioane de ruble în loc de 6,5 milioane, cât a plătit.

Sursa foto: Nissan Motor Corporation

Denis susține că avea de gând să achiziționeze mașina anul viitor, dar taxa de casare a fost exact motivul pentru care a decis să facă achiziția acum. El consideră că prețurile sunt „nerezonabile”, dar a decis să facă achiziția „cât încă mai aveam ocazia”, fiind conștient că aceasta ar putea fi ultima mașină nouă pe care o va cumpăra.