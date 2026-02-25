Producătorul britanic de automobile de lux Aston Martin a anunțat o nouă rundă de restructurări, care va duce la reducerea cu până la 20% a personalului, după un an financiar marcat de scăderea veniturilor, cerere slabă pe piețe-cheie și presiuni comerciale externe, relatează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia vine în contextul unor rezultate sub așteptări pentru 2025, compania confruntându-se simultan cu tarife vamale considerate „extrem de perturbatoare” și cu o contracție accentuată a cererii în China, una dintre piețele esențiale pentru segmentul auto premium.

Aston Martin estimează că reducerea personalului — din totalul de aproximativ 3.000 de angajați — va genera economii anuale de circa 40 de milioane de lire sterline, în timp ce costurile inițiale ale restructurării sunt evaluate la aproximativ 15 milioane de lire.

Compania continuă să se confrunte cu probleme structurale de lichiditate și cu o datorie semnificativă, de aproximativ 1,38 miliarde de lire sterline. În ciuda mai multor majorări de capital din ultimii ani, fluxul de numerar rămâne o vulnerabilitate majoră.

Veniturile au scăzut cu 21% anul trecut, până la 1,26 miliarde de lire, reflectând atât reducerea volumelor de livrări, cât și condițiile dificile din piața globală a automobilelor de lux.

Livrări stagnante și pariul pe electrificare

Pentru 2026, compania estimează că livrările vor rămâne la un nivel similar celui din 2025, când au fost comercializate 5.448 de vehicule — o cifră modestă pentru un producător care depinde de modele cu marjă ridicată pentru profitabilitate.

Speranțele de redresare sunt legate în principal de lansarea și creșterea producției modelului hibrid de performanță Aston Martin Valhalla, considerat unul dintre cele mai importante proiecte tehnologice ale companiei din ultimii ani. Modelul face parte din strategia de electrificare parțială a gamei, menită să atragă clienți noi și să respecte reglementările de mediu tot mai stricte.

Directorul general Adrian Hallmark a indicat că tarifele comerciale impuse de Statele Unite au avut un impact semnificativ asupra performanței companiei. Fără a atribui integral responsabilitatea factorilor politici, acesta a sugerat că măsurile adoptate în timpul administrației Donald Trump au contribuit la deteriorarea condițiilor de piață pentru exporturile auto britanice.

Pe lângă presiunile comerciale, încetinirea economică din China a afectat puternic segmentul mașinilor de lux, unde cererea este sensibilă la fluctuațiile pieței imobiliare și ale averii personale.

Un an dificil pentru producătorii auto de lux

Situația Aston Martin reflectă provocările mai largi din industria auto premium: costuri ridicate de dezvoltare pentru tehnologii electrificate, volatilitate a cererii globale și presiuni geopolitice asupra lanțurilor comerciale.

Compania mizează că restructurarea și noile modele vor îmbunătăți performanța financiară în anii următori, însă nivelul ridicat al datoriei și dependența de un volum relativ mic de vânzări rămân factori de risc majori.

Anunțul concedierilor confirmă astfel că producătorul britanic continuă un proces amplu de reorganizare, în încercarea de a reveni pe o traiectorie sustenabilă după mai mulți ani de instabilitate financiară.